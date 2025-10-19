為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中綠美圖12/13開館 逾500幫手接龍助圖書上架

    2025/10/19 15:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中綠美圖12/13開館，新市圖邀500名幫手接龍助圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    台中綠美圖12/13開館，新市圖邀500名幫手接龍助圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    台中市集合市立美術館與市立圖書館合力打造的「台中綠美圖」訂12月13日正式開館營運，其中市總圖藏書逾百萬冊，文化局今邀集逾500位市民組「閱讀台中隊」，協助上架圖書，為市立總圖書館揭開序幕，台中市長盧秀燕也參與傳遞書本上架，強調，台中市民期待超過20年終於有市立總圖書館，台中綠美圖啟用後，提供市民不僅是全台最優質的圖書館，更是世界級的文化新地標。

    台中「綠美圖」即將於12月13日正式開幕，整體建築共有8棟，其中4棟為市立總圖書館、3棟為市立美術館以及1棟行政大樓，8棟建築設計彼此相連，其中市總圖藏書包括紙本、電子、繪本與珍本等共逾百萬冊，市圖目前積極上架近8成圖書，今日舉辦「市民上架」活動，邀市民一起見證綠美圖將啟用盛事。

    文化局指出，「閱讀總圖．市民上架」活動經由線上報名計家庭組736組、個人組592名報名，經電腦分別抽選出各100組民眾組成「閱讀台中隊」，此外也邀請台中愛閱點計畫學校4校組隊參加，今日大家接力傳書、親手上架，將書香送進總館的兒童閱覽區，提前感受總館的嶄新風貌；今日傳書及上架活動，有學童顧不得上架任務，當時就看起書來，沉浸在自己的閱讀世界，更有孕婦即使大腹便便也參加上架圖書行動，許多家長帶著子女參與，希望讓子女從參與傳書或幫書上架中學到合作與珍惜，更能愛上書香，更期待未來能在總館閱讀。

    中市圖另指出，配合總圖將開放，推出限量8萬張「貓貓蟲咖波」閱讀證，目前已申請超過5萬張，歡迎大家把握機會申請；總圖將於10月28日至11月16日試營運，率先開放兒童閱覽區、青少年閱覽區等空間，歡迎市民前來探索世界級閱讀地標。

    台中綠美圖12/13開館，新市圖邀500名幫手接龍助圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    台中綠美圖12/13開館，新市圖邀500名幫手接龍助圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    綠美圖新書上架行動，有大腹便便孕婦參與。（記者蘇孟娟攝）

    綠美圖新書上架行動，有大腹便便孕婦參與。（記者蘇孟娟攝）

    參與新書上架有小愛書人顧不了上架任務先睹為快。（記者蘇孟娟攝）

    參與新書上架有小愛書人顧不了上架任務先睹為快。（記者蘇孟娟攝）

