    首頁 > 生活

    加熱菸上市包裝、送審版本不一致？ 國健署：文件均屬機密

    2025/10/19 15:10 記者林志怡／台北報導
    菸商的加熱菸包裝疑似出現送審、上市版本不一致情況，引起網友議論。（歐新社資料照）

    美商加熱菸品首日上架後，就因沒有尼古丁含量標示而下架，且衛福部國民健康署主張，菸商上架後的包裝版本與當初送審版本不一致，但有網友貼出疑似審核文件內容稱，審查內容與菸商上市版本並無不同，引起網友討論。對此國健署長沈靜芬說，相關審查文件均屬內部機密，無法公開，對於網友提供的資訊「不予評論」。

    近期美商加熱菸品上架某超商，首日卻被稽查發現，外包裝僅註明「使用本菸品者，會吸收尼古丁而危害健康」，並未標示實際尼古丁含量，與菸商當初送交國健署進行上市前文件核定的版本不一致，同日深夜即遭下架回收，但網傳菸商說法稱，當初送審的包裝版本與最終上市版本相同，引起網友議論。

    沈靜芬表示，國健署在跟業者溝通的過程中，在上市前就已經說明清楚，明確告訴業者要標示尼古丁含量，至於當初送審的資訊內容與文書，都是「內部機密文件」，因此無法對外公開，國健署對於網友提供的資訊也「不予評論」。

    至於記者追問，當初菸商送審通過的外包裝文件，是否標有尼古丁含量？沈靜芬再度強調，相關文件、會議紀錄等均屬內部送審機密，無法對外揭露，但在健康風險評估的過程中，業者有提供尼古丁與其他化學成分的含量，經過國健署專家審查後，才有條件予以通過。

    沈靜芬也提到，對於菸商於產品外包裝標示不清一事，最高可開罰500萬元，目前台北市、新北市衛生局已經請業者進行解釋，後續會進行相關裁處。

    另國健署已公告加熱菸品尼古丁含量規定比照傳統紙菸，每支菸草柱尼古丁含量以1毫克為限。沈靜芬說，除標示外，為確保菸商販售的商品符合規範，目前已交由食藥署檢驗中，若後續發現含量超標，為維護消費者安全，會評估回收作為。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

