建廟200多年來首次 四湖萡子寮普天宮201棚布袋戲酬神

四湖萡子寮普天宮今天有177棚布袋戲同步演出，場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

雲林縣四湖萡子寮普天宮今（19）日舉辦溫府千歲聖誕活動，村庄各家戶辦流水席招待親友，還有信眾合力聘請201棚布袋戲酬神，廟方也準備150平安宴宴請來自全國各地友宮，場面熱鬧。普天宮主委蔡明璋說，這次是建廟200多年來規模最盛大一次，希望大家能知道萡子寮，感受溫府千歲神威庇佑。

普天宮位在雲林沿海偏鄉，主祀溫府千歲，蔡明璋表示，根據地方耆老口述傳說，300多年前1艘木板船停在庄外海岸，船上有1個寫有溫府千歲的神旨牌及劍童、印童2尊木雕像，卻沒有神尊，村民迎回安奉，之後降乩顯現神尊樣貌，村民請人雕刻神像建廟奉祀。

普天宮副主委張景山指出，他出外做生意，這幾年退休回鄉，多次感應溫府千歲神蹟，成為虔誠信徒，今年9月腳因受傷感染無法走路，又排好出國行程，他到廟裡向王爺祈求，沒想到出國前1天竟能走了，他因此號召募集201棚布袋戲還願，村民及信徒反應熱烈，不到2天就額滿，管委會成員大家都嚇一跳。

經過測量廟周邊3條庄內路一次只能容納177棚，其他24棚留在溫府千歲聖誕日農曆9月初一才表演，下午同步演出至晚上，70多歲村民說，第1次看到170多棚布袋戲同時演出，太壯觀了。

蔡明璋指出，今天活動除177棚布袋戲酬神，廟方也準備了150桌平安宴，招待來自全國各地友宮貴賓，也期盼透過這樣活動凝聚村民情感，傳承傳統民俗信仰，讓更多人看到四湖萡子寮普天宮。

普天宮委員蔡秉育介紹已有數百年歷史的寫有溫府千歲神旨牌及劍童、印童雕像。（記者黃淑莉攝）

四湖鄉萡子寮普天宮主祀溫府千歲。（記者黃淑莉攝）

