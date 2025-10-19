苗栗大人細子鬧熱打嘴鼓比賽 展現生活化客語互動

苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽，親子在舞台上用客家話聊生活中發生的事情。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府文化觀光局為推廣客語日常使用並強化親子間的語言傳承，讓大人細子在日常生活中能輕鬆自在以客語交談對話，今（19）日在苗栗縣政府第一辦公大樓舉辦「苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，吸引不少親子與賽，有些小朋友客家話琅琅上口，有些則緊張忘詞，家長趕忙提詞，比賽過程輕鬆逗趣。

苗縣府文觀局指出，苗栗是客家大縣，客家人口約占62.5％，「客話」是多數苗栗人的母語，近年來縣府團隊推動客語執行成效，獲客委會肯定，榮獲優等殊榮，蟬聯7連霸。考量家庭是客語傳承的重要場域，今年延續辦理以親子客語日常對話為主題的「大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，期望增進親子間平日就習慣以客語對話互動，在家中自然而然的「學講客」、「會講客」。

今天的比賽有幼兒組、國小低年級、中年級及高年級組共40隊參賽，上午是幼兒組、國小低年級組比賽；下午為國小中年級組與高年級組的比賽，每組將選出前3名及優勝、佳作等獎項，獎金2萬元到3千元不等，總獎金高達37萬6千元。

比賽過程，大人細子將舞台當作家裡輕鬆自在的打嘴鼓聊生活的日常，用最自然的方式說出最生活化的客語，例如聊「看牙齒」、「出外旅遊過夜」等，有些參賽小朋友客家話琅琅上口，有些則緊張到忘詞，家長趕忙提醒，有些幼兒組小朋友雖然客家話講得不順，但上台的勇氣可嘉，尤其童言童語、天真無邪的對話，令人莞爾。

苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽，親子在舞台上用客家話聊生活中發生的事情。（記者張勳騰攝）

苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽，親子在舞台上用客家話聊生活中發生的種種。（記者張勳騰攝）

