從工程師變身師鐸獎得主 黃乃文走出戶外推跨領域學習

基隆安樂高中教師黃乃文帶領學生到戶外體驗生態。（圖由教育部提供）

從化工工程師轉教職，基隆市立安樂高中老師黃乃文推跨領域學習，帶領學生從教室走到戶外，為讓學生找到學習的意義，報名生命線志工學習傾聽，也為讓家長安心，接受更多專業訓練並考證照，獲得師鐸獎肯定外，也獲教育部選為典範人物。

黃乃文大學主修生物工程，研究所念輻射生物相關，曾在化工領域擔任工程師，但在27歲時決定回到學校修習教育學程，轉行成為教師。剛走上講台時，他回憶，學生們頻頻提問「為什麼要學這個？」這促使他開始思考如何讓學生更有意義的學習。透過報名擔任生命線志工，學習如何聆聽與理解他人，並將這些技巧帶入課堂中，讓他與學生的關係起了正向的變化。

請繼續往下閱讀...

在課程設計上，黃乃文採跨領域、循序漸進的方式，他舉例，會以基隆八斗子為起點，帶領學生了解當地的文化歷史、港灣地形與漁船構造，並學習海洋與人文的連結。另也讓學生參訪漁會、體驗漁網編織等在地藝術，讓孩子們對環境有了認識與情感後，最終的環境保護行動就變得自然而有意義。

黃乃文強調，學校學習有分科目，但生活中的知識是融合的。他指出，當孩子走進大自然，會看到清楚的地質帶，可以學到自然生態跟地球科學、訪問漁村耆老是「人文課程」、寫心得報告是「語文課程」、清理海洋廢棄物則是「永續城市」議題。這樣的課程設計，讓學生意識到學習與生活緊密相連，實現了學以致用。

但黃乃文提到，剛開始提案帶學生出門時，學校及家長難免會擔心，於是他增強自己的專業能力，考取戶外風險管理證照，並在登山、獨木舟、攀樹等領域接受專業訓練，也堅持每次活動前召開家長說明會，甚至邀請家長擔任志工參與活動，經過多年的努力與溝通，學校與家長成了他最大的支持力量，學生更充滿期待的詢問「下次我們要去哪裡」？

黃乃文認為，教師最重要的是保持學習的心態和挑戰精神，並隨著新知識不斷湧現更新教學方式，才能與學生一起成長。「學生都在觀察老師怎麼做，老師的身教比言教更重要」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法