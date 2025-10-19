寓教於樂！「益起童行」公益嘉年華 中市逾500人參與

緣馨獅子會舉辦「益起童行、童心服務」公益嘉年華活動，寓教於樂。（圖由獅子會提供）

台中市緣馨獅子會與群禮關懷協會今天在港區綜合體育館戶外廣場共同舉辦「益起童行、童心服務」公益嘉年華，活動吸引逾500位民眾踴躍參與，現場氣氛熱烈、溫馨滿滿。

國際獅子會300 C2區指導台中市緣馨獅子會，結合群禮關懷協會與地方學校、公部門、社區等共同參與，規劃9大闖關體驗區，融入防災、防護、環境保護、人道關懷、糖尿病防治、兒童癌症認識等公益主題，並推廣「仁、義、禮、智、信」五常品德教育。

請繼續往下閱讀...

民眾透過寓教於樂的遊戲方式，在闖關過程中學習公益概念，只要集滿8個章，還能兌換美食餐車餐券，大小朋友都玩得盡興。

活動由梧棲區中正國小太鼓隊開場，大庄、大村社區媽媽也帶來精彩表演；緣馨獅子會並頒發清寒獎助學金、贊助消防隊加菜金，並協助大村大庄2里活動中心設備改善，將公益行動化為實際的在地關懷。

緣馨獅子會表示，希望透過寓教於樂的方式，把愛與關懷的種子深植在孩子心中。未來也將持續與各界合作，讓公益服務更深入社區、溫暖更多家庭。

台中市緣馨獅子會協助大村大庄兩里活動中心設備改善，將公益行動化為實際的在地關懷。（圖由獅子會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法