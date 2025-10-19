貓造型裝置藝術「長出」火焰木 台南山上水道博物館驚喜

台南山上花園水道博物館的貓造型的裝置藝術「幸福召喚」，從頭頂竄出的小樹苗日益茁壯。（記者劉婉君攝）

台南山上花園水道博物館入口廣場有1座貓造型的裝置藝術「幸福召喚」，5月時發現貓的頭頂竄出1株小樹苗，引起熱議，隨著樹苗日益茁壯，不僅確認樹種為火焰木，近日更在金屬結構間長出第2根枝條，形成「雙枝撐頂」，以及樹木與裝置藝術共生的景象。

山上花園水道博物館的貓造型裝置藝術頭頂冒出樹苗，被部分民眾戲稱是「龍貓撐傘」，連原創藝術家也表示，看到植物與自己的作品共生，是創作初衷之外最動人的延續。

台南社區大學環境教育學程講師蘇明志表示，隨著該株火焰木的樹幹增粗，樹木在進行光合作用後輸送養分時，受到鐵環阻礙，未來可能會逐漸將鐵環包覆。近日長出來的枝條，應是樹木為了維持生長所需的能量，樹體因此從受限處重新長出枝條，以利吸收陽光，為生命在逆境中不屈延展的寫照。

館方指出，因專家評估目前樹木對裝置結構並無立即性破壞，安全無虞，因此，後續將持續監測，並完整紀錄這場「自然與藝術共生」的過程。

貓造型裝置藝術內部的火焰木樹幹增粗，並長出第2根枝條。（記者劉婉君攝）

