投擲浮標監測 馬太鞍溪堰塞湖仍存大量土石崩塌風險

馬太鞍溪堰塞湖邊坡和河道都尚有1億立方公尺土石。（圖由林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖潰流水位計流失，日方贈浮標監測堰塞湖、協助防災，今天上午完成投擲。副總協調官李孟諺今於工作會報記者會說明也提及，馬太鞍堰塞湖邊坡和河道都尚有1億立方公尺土石，仍有崩塌風險。

李孟諺指出，馬太鞍最山區部分還有大量土石在上面，初步評估河道內大概有1億立方公尺土石，邊坡坍塌範圍非常大有500公尺，大概也有1億立方公尺的土石；未來確實還有風險，比如說大豪雨可能還有大量泥沙會跟著下來，第2個風險就是萬一有大的地震，可能會有一些新的崩塌形成，也有可能會再形成新的堰塞湖。

李孟諺說到，專家評估認為，縱使有新的崩塌或新堰塞湖，形成規模大概都不會像之前累積到9000多萬噸的大規模，但還是要戒慎恐懼。現階段作法，今天在上游投擲日方研發贈予的投入式水位觀測機器（浮標），可每10分鐘就有1個水位變化進行嚴密監測；另外邊坡部分，林保署目前也在做相關的監測和分析，隨時有任何的變動，我們都可以掌握。

其次，就是居住聚落防災，水利署進行堤防加固，甚至必要的時候加高，還有河道疏濬、開口提的風堤都是非常重要的。河道疏濬目前已提供153公頃國有地暫置砂石，每天大概是以3萬立方公尺砂石量的進度在疏濬，已累積將近55萬立方公尺，預估到明年4月希望可以到5、600萬，河道疏濬如果暢通，萬一上游還繼續有土石泥流下來，整個風險可以再降低。

另外就是山坡地到河川交界，河川治理線跟林班地的交界，這一帶將會研擬來爭設相關的攔沙壩，或者是球沙區等的方式，最後就是對於壩體的處置，除了監測水位之外，現在也請林保署再評估，從林道這邊開始開闢便道進到崩塌的範圍。

李孟諺說，評估起來，現在有選擇3個方案，一個是從河道開便道上去，另一是從兩側林道開便道進去，河道開上去大概要15公里，那它的風險就是可能一個汛期就被沖毀；林到兩側，一個是12公里、另一是2公里多，但都非常陡峭，所以但是我想這個開闢便道，讓相關施工機具接近崩塌地 做相關的減災或後續的工程處理3個方案都會同步並進。

日方致贈浮標監測堰塞湖今日完成投擲。（圖由林保署花蓮分署提供）

