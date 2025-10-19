台中大坑觀音亭新地標搶先開箱 網笑：像極「超大尺寸沙琪瑪」

「大坑觀音亭」字樣的地標石牆，網友笑稱「長得像一大塊沙琪瑪」。（記者許國楨攝）

台中大坑新地標！位於九號步道終點的「觀音亭景觀休憩平台工程」重建工程，預計近日落成啟用先爆紅，原因竟是那座以金屬格柵包覆碎石的地標，被網友笑稱「長得像一大塊沙琪瑪」！有人打趣說：「這是全台最耐放、最堅固的沙琪瑪。」，「甜點系地標」意外竄紅。

「大坑觀音亭景觀休憩平台工程」去年7月1日開工，目前已進入最後收尾階段，預計10月23日舉行落成啟用典禮，由於觀音亭位於大坑9號步道中繼站，是人氣最旺、最親民登山路線必經之地，屆時完工後將成為全新打卡亮點。

全新觀音亭平台採「兩層弧形結構」設計，以低彩度建材融入山林景緻，上層為觀景平台，下層設有桌椅供登山客休憩，設計兼具功能與美感，平台設計特別回應山友意見，針對過去「遮陽蔽雨不足」問題加強屋頂結構，並優化休憩空間動線，讓民眾不論晴雨都能舒適停留。

現場開箱可見，整體線條流暢、結構輕盈，透過弧形欄杆與鋼骨遮棚交織出開放氛圍，與山勢、樹影自然融合，搭配植栽綠化，打造舒適休憩空間，讓整座觀音亭既現代又不失自然氣息。

不過，讓網友熱議焦點卻意外落在下方入口處那座「大坑觀音亭」字樣的地標石牆，這座以金屬格柵包覆碎石堆砌的設計因外型方正，被笑稱像極「大尺寸沙琪瑪」，照片曝光後立刻引爆社群話題，不少人笑稱：「登山順便吃甜點」、「這是全台最堅固的沙琪瑪」，讓莊嚴觀音亭瞬間多了份可愛與親民氣息。

上層平台透過弧形欄杆與鋼骨遮棚交織出開放氛圍。（記者許國楨攝）

全新的觀音亭景觀休憩平台採「兩層弧形結構」設計。（記者許國楨攝）

觀音亭景觀休憩平台導覽圖。（記者許國楨攝）

