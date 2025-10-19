苗縣首座賽事級場地，竹南山佳國小分校8人制足球場動工。（圖由苗縣府提供）

受惠於竹科、竹南科廠商進駐效益，苗栗縣苗北雙子城竹南、頭份人口呈現增加趨勢，出生率也在高齡化社會保持正成長。為滿足孩子運動、休憩需求，苗栗縣政府選擇山佳國小分校預定地設置8人制足球場，中央補助1824萬、總經費2280萬，今天正式動工，估計明年3月前竣工啟用。

苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，山佳國小分校預定地8人制足球場為苗栗縣第1座開放式人工草皮足球場，規格符合國家標準。

苗縣府教育處表示，新建球場為標準的8人制場地且兼3面5人制足球場地，並設置9公尺高圍網、自動灑水噴灌系統、球門設備及活動看臺等。

山佳國小校長林信全說，未來完工的8人制足球場將是苗栗縣首座符合全國賽事標準的場地；由於之前一度傳出山佳國小分校預定地要設置羽球場，林信全指出，因縣府已選擇其他場地設置羽球場，加上不少竹南、頭份地區不少孩子熱愛踢足球，縣內之前又缺乏符合賽事標準場地，所以選擇於山佳國小分校預定地設置足球場。

林信全也提及，未來足球場完工後，除了提供場地給孩子練習，也可以舉辦全國性賽事，推動足球運動。

