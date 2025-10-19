為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    衛福部拚年底修法「消滅直美」 台灣醫用雷射光電學會支持

    2025/10/19 13:45 記者林志怡／台北報導
    李多慧（左）擔任台灣醫用雷射光電學會2025年秋季年會親善大使，與理事長胡倩婷（右）合照。（記者林志怡攝）

    李多慧（左）擔任台灣醫用雷射光電學會2025年秋季年會親善大使，與理事長胡倩婷（右）合照。（記者林志怡攝）

    衛福部日前宣示消滅「直美潮」，要求醫師須經過2年完整的畢業後一般醫學訓練（PGY）才能提供醫美服務，台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷認為，經過2年PGY再來提供醫美服務是合理的，衛福部公告相關修正內容後，學會一定支持。

    近年有許多醫師未經過完整2年的PGY就投入醫美臨床工作，掀起「直美潮」，衛福部長石崇良日前宣示修訂「特管辦法」，力求「消滅直美」，除要求提供醫美相關醫療服務的醫師一律須經過2年PGY訓練外，也針對服務內容風險採取分級管理，新制最快今年底、明年初公告上路。

    台灣醫用雷射光電學會今日舉辦2025年秋季年會，胡倩婷指出，醫學美容需要專業醫師的判斷與整合策略，才能讓療效、風險與安全達到最佳平衡，為民眾建立可信賴的醫美環境，而醫美療程不斷推陳出新，從雷射光電、針劑到術後保養，等和療程已經成為趨勢。

    對於衛福部規劃修訂「特管辦法」，胡倩婷認為，醫美需要最基本的醫學基礎，以及一定的歷練與經驗，不是一個普通人就能跑去做醫美，經過2年完整的PGY再來提供醫美服務確實是比較適合的，衛福部的想法是為了確保全民的醫美安全，也都是合理的要求，學會樂觀其成。

    胡倩婷也提到，由於台灣醫用雷射光電學會的會員都是專科醫師，因此即使新制上路，也不會受到影響，而就台灣醫美發展來說，台灣的主要競爭對手是韓國與其他國家，學會也不希望看到不專業的醫師提供醫美服務，導致相關專業的競爭力衰退。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播