衛福部拚年底修法「消滅直美」 台灣醫用雷射光電學會支持

李多慧（左）擔任台灣醫用雷射光電學會2025年秋季年會親善大使，與理事長胡倩婷（右）合照。（記者林志怡攝）

衛福部日前宣示消滅「直美潮」，要求醫師須經過2年完整的畢業後一般醫學訓練（PGY）才能提供醫美服務，台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷認為，經過2年PGY再來提供醫美服務是合理的，衛福部公告相關修正內容後，學會一定支持。

近年有許多醫師未經過完整2年的PGY就投入醫美臨床工作，掀起「直美潮」，衛福部長石崇良日前宣示修訂「特管辦法」，力求「消滅直美」，除要求提供醫美相關醫療服務的醫師一律須經過2年PGY訓練外，也針對服務內容風險採取分級管理，新制最快今年底、明年初公告上路。

請繼續往下閱讀...

台灣醫用雷射光電學會今日舉辦2025年秋季年會，胡倩婷指出，醫學美容需要專業醫師的判斷與整合策略，才能讓療效、風險與安全達到最佳平衡，為民眾建立可信賴的醫美環境，而醫美療程不斷推陳出新，從雷射光電、針劑到術後保養，等和療程已經成為趨勢。

對於衛福部規劃修訂「特管辦法」，胡倩婷認為，醫美需要最基本的醫學基礎，以及一定的歷練與經驗，不是一個普通人就能跑去做醫美，經過2年完整的PGY再來提供醫美服務確實是比較適合的，衛福部的想法是為了確保全民的醫美安全，也都是合理的要求，學會樂觀其成。

胡倩婷也提到，由於台灣醫用雷射光電學會的會員都是專科醫師，因此即使新制上路，也不會受到影響，而就台灣醫美發展來說，台灣的主要競爭對手是韓國與其他國家，學會也不希望看到不專業的醫師提供醫美服務，導致相關專業的競爭力衰退。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法