10月限定好滋味 寶山葡萄蜜柚上市

新竹縣寶山鄉的葡萄蜜柚別看外皮「青筍筍」，黃色的果肉卻是香甜多汁。（圖由寶山鄉農會提供）

新竹縣寶山鄉每年10月限定的好滋味~葡萄蜜柚，堪稱水果界的「綠色寶石」，短短1個月的產期，乍看「青筍筍」的外皮卻包裹著香甜多汁的金黃色果肉，甜度達12度，吃過的回頭率幾乎百分之百，寶山農會表示，這是繼綠竹筍、橄欖、柑橘等，最新的農產「寶山之光」！因產量有限，想嚐鮮，只能跟寶山農會農民直銷站搶訂，逾時，就要等下一個一年一會了。

寶山農會表示，寶山的葡萄蜜柚甜蜜多汁也稱白金柚、綠寶石葡萄柚，甜度可以到達12度，是每年10月限定的好滋味。很多人乍看以為翠綠色的外皮是尚未成熟，事實上金黃色的果肉香甜多汁，吃過的人幾乎百分之百都會回頭搶購。

目前葡萄蜜柚在寶山栽種面積約10公頃，產量約300公噸，每年10月是產期，短短1個月的時間，現在正是品嚐的好時機，果實風味和色澤都佳，果肉柔軟，風味濃郁，富含維生素C、礦物質、有機酸、膳食纖維等，香甜多汁，營養豐富。

新竹縣寶山鄉每年10月上市的葡萄蜜柚，因產量有限，主要透過農會農民直銷站銷售。（圖由寶山鄉農會提供）

