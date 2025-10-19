比白金婚、鑽石婚更重要！ 彰市長林世賢強調「這一點」最關鍵

彰化市表揚白金婚夫妻當中，最高齡是102歲張起龍、張王麗珠夫妻。（彰化市公所提供）

彰化市公所今天（19日）表揚結婚滿70年的白金婚，以及結婚滿60年的鑽石婚夫妻檔共171對，彰化市長林世賢表示，能夠牽手一甲子，這是前世修來的福，但最重要的是兩個人都要「健康」，才能牽手到老。

彰化市公所今年白金婚有19對，鑽石婚有152對，並將於11月8日表揚結婚50年的金婚夫婦共225對。林世賢指出，看到今天在場獲表揚的夫妻檔，都是結婚60年以上，這真的是非常難得的事。因為超過60年就是超過一甲子，人生有多少個寒暑，能夠結婚一路走過6、70年，真是前世修來的福。

林世賢強調，夫妻相處之道，最重要的是彼此尊重與互相體諒，才能長長久久走下去。但要能夠牽手走過一甲子，除了尊重、體諒以外，最大的關鍵是要一起保持健康，有了健康才能牽手走人生路，跨過金婚，來到鑽石婚，迎向白金婚。

彰化市公所的重陽禮金已在日前發放，市公所是70歲以上發放500元，百歲人瑞加送金鎖片，白金婚夫妻也加送金鎖片。今年全市共有42位的百歲人瑞，白金婚19對夫妻，都獲得金鎖片的祝賀。

彰化市公所今天表揚白金婚與鑽石婚夫妻，能夠走過一甲子，最重要的是兩個人都要「健康」才能牽手到老。（彰化市公所提供）

彰化市長林世賢恭喜白金婚與鑽石婚夫妻，牽手走過超過一甲子的人生路。（彰化市公所提供）

彰化市長林世賢為白金婚夫妻戴上金鎖片。（彰化市公所提供）

