    首頁 > 生活

    鶯歌玄受宮入火安座 侯友宜頒贈「玄武威震」匾額祝賀

    2025/10/19 13:28 記者黃政嘉／新北報導
    新北市鶯歌玄受宮今舉行開廟門入火安座大典，新市長侯友宜致贈「玄武威震」匾額與揭匾。（新北市民政局提供）

    新北市鶯歌玄受宮今舉行開廟門入火安座大典，新市長侯友宜致贈「玄武威震」匾額與揭匾。（新北市民政局提供）

    新北市鶯歌玄受宮今舉行開廟門入火安座盛慶大典，象徵地方信仰的新面貌，新北市長侯友宜參與團拜，同時致贈「玄武威震」匾額與揭匾，為廟宇落成祝賀，並為地方祈願福康安泰。

    玄受宮自1989年赴南投松柏嶺受天宮領旨創建，歷經多次遷建與改建，最終於2020年奉旨選定位於尖山埔路二段的現址，2021年動土後，於今年正式完成入火安座，立委蘇巧慧以及新北市議員蘇泓欽、黃永昌、洪佳君等人今皆到場祝賀。

    侯友宜表示，宗教信仰是凝聚社區向心的重要力量，鶯歌玄受宮多年來投身公益，從春節發放紅包、關懷弱勢家庭、支援老人共餐到防疫物資捐贈，實踐「取之於社會、用之於社會」的精神，因此頒贈題有「玄武威震」匾額給廟方，盼廟方持續發揮正向能量，成為地方安定與關懷的信仰中心。

    新北市民政局指出，感謝鶯歌玄受宮多年來致力於地方公益與信仰活動，共同推動文化傳承、社會關懷與地方凝聚，鶯歌地區近年發展快速，市府也持續推動各項政策建設，全面提升交通、育兒、休閒與文化環境，讓地方生活品質更為完善。

    新北市鶯歌玄受宮今舉行開廟門入火安座，新北市長侯友宜參與團拜。（記者黃政嘉攝）

    新北市鶯歌玄受宮今舉行開廟門入火安座，新北市長侯友宜參與團拜。（記者黃政嘉攝）

