「真材食學」食育活動 嘉義家扶65名親子體驗

嘉義家扶中心今天舉辦「真材食學」食育活動，參與親子到大全聯嘉義店採購健康食材。（圖由嘉義家扶中心提供）

為守護家扶兒少的健康權益，嘉義家扶中心今天與保誠人壽攜手舉辦「真材食學」食育計畫活動，共有18戶65名親子家庭參與，其中單親家庭長大的「小涵」，由媽媽獨自照顧3名女兒，一家4口聽完營養師講解後，實地採買健康食材，再動手製作健康蔬果優格，享用健康飲食。

家扶中心主任沈明彥說，活動設計營養講座課程，邀請營養師賴玟秀授課，讓大家學習營養知能外，更引導親子撰寫採購清單，提供更正確的健康食材採購方向。

請繼續往下閱讀...

隨後親子實地到大全聯嘉義店採買，每位兒少有1500元購物金可使用，由家長帶著兒少觸摸食材、瀏覽食品成分到計算金額，藉此培育家庭的財務規劃應用與思考需求選擇。

重頭戲製作美味營養的水果蔬食優格，親子一同處理食材，從食材清潔、處理到認識營養價值，過程充滿樂趣和成就感，最後大家幸福的享用親手製作的優格。

家長「小涵」媽媽說，她獨自照顧3名女兒，雖知悉飲食習慣對於孩子的發展極為重要，卻不太知道該如何準備健康又好取得食材的料理，參與親子廚房增加親子共學機會，學到正確飲食觀念讓小孩「吃得營養、吃得安心」。

嘉義家扶中心今天與保誠人壽攜手舉辦「真材食學食育計畫」，共有18戶65名親子參與。（圖由嘉義家扶中心提供）

嘉義家扶中心邀請營養師賴玟秀授課，讓親子家庭學習營養知能。（圖由嘉義家扶中心提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法