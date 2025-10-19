為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「真材食學」食育活動 嘉義家扶65名親子體驗

    2025/10/19 13:28 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義家扶中心今天舉辦「真材食學」食育活動，參與親子到大全聯嘉義店採購健康食材。（圖由嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心今天舉辦「真材食學」食育活動，參與親子到大全聯嘉義店採購健康食材。（圖由嘉義家扶中心提供）

    為守護家扶兒少的健康權益，嘉義家扶中心今天與保誠人壽攜手舉辦「真材食學」食育計畫活動，共有18戶65名親子家庭參與，其中單親家庭長大的「小涵」，由媽媽獨自照顧3名女兒，一家4口聽完營養師講解後，實地採買健康食材，再動手製作健康蔬果優格，享用健康飲食。

    家扶中心主任沈明彥說，活動設計營養講座課程，邀請營養師賴玟秀授課，讓大家學習營養知能外，更引導親子撰寫採購清單，提供更正確的健康食材採購方向。

    隨後親子實地到大全聯嘉義店採買，每位兒少有1500元購物金可使用，由家長帶著兒少觸摸食材、瀏覽食品成分到計算金額，藉此培育家庭的財務規劃應用與思考需求選擇。

    重頭戲製作美味營養的水果蔬食優格，親子一同處理食材，從食材清潔、處理到認識營養價值，過程充滿樂趣和成就感，最後大家幸福的享用親手製作的優格。

    家長「小涵」媽媽說，她獨自照顧3名女兒，雖知悉飲食習慣對於孩子的發展極為重要，卻不太知道該如何準備健康又好取得食材的料理，參與親子廚房增加親子共學機會，學到正確飲食觀念讓小孩「吃得營養、吃得安心」。

    嘉義家扶中心今天與保誠人壽攜手舉辦「真材食學食育計畫」，共有18戶65名親子參與。（圖由嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心今天與保誠人壽攜手舉辦「真材食學食育計畫」，共有18戶65名親子參與。（圖由嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心邀請營養師賴玟秀授課，讓親子家庭學習營養知能。（圖由嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心邀請營養師賴玟秀授課，讓親子家庭學習營養知能。（圖由嘉義家扶中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播