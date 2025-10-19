為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮降雨傳民宅淹水？ 季連成：沙包量夠、居民應加強自救

    2025/10/19 13:16 記者王姝琇／花蓮報導
    花蓮開始降雨傳出仁愛路有民宅淹水，季連成表示沙包數量足夠，先應急再前往了解淹水原因。（記者王姝琇攝）

    花蓮開始降雨傳出仁愛路有民宅淹水，季連成表示沙包數量足夠，先應急再前往了解淹水原因。（記者王姝琇攝）

    首次上稿 12:51
    更新時間 13:16

    花蓮地區今開始降雨，傳出仁愛路有民宅淹水。總協調官季連成表示，要先了解是否有堆置沙包，並安排即刻前往；強調沙包數量足夠，希望大家盡量利用；家園維護要靠我們，也要靠自己，雙方都要互相來做的。

    中央應變中心前進協調所今日上午進行工作會報記者會，會中提及自救會line群組傳出看到仁愛路有民宅淹水，季連成指出，我們工作很多天，大家都很努力，如果居家沙包沒有堆置，責任有一點居民要自己負責，另外我們要了解淹水原因。

    季連成說，現在有些地方的沙包堆置有的都達到90%，也有達到80%，但是仍有僅僅20%的，強調家園的維護，不僅要靠我們來協助，只是靠政府來做也沒有辦法每家每戶都做，還是要民眾靠自己來做，這是雙方都要互相的。至於做防水閘門是另外一個階段，目前應急的時候用沙包，沙包量足夠，希望大家能夠盡量利用。

    季連成在記者會後立刻前往仁愛路民宅了解淹水狀況及原因，並加強巡視災區，後來發現是民宅後院排水溝泥沙淤積，隨即以清溝車排除汙泥狀況解除。

    季連成前往仁愛路民宅了解淹水狀況及原因。（圖由民眾提供）

    季連成前往仁愛路民宅了解淹水狀況及原因。（圖由民眾提供）

    民宅後院排水溝泥沙淤積，隨即以清溝車排除，狀況解除。（圖由民眾提供）

    民宅後院排水溝泥沙淤積，隨即以清溝車排除，狀況解除。（圖由民眾提供）

