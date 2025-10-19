為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    記錄愛情最美好的樣子 竹縣寶山鄉表揚11對鑽石婚夫婦

    2025/10/19 12:46 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣寶山鄉民代表李榮峯（前排披紅綵者）是該鄉重要的長照推手。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉民代表李榮峯（前排披紅綵者）是該鄉重要的長照推手。（圖由寶山鄉公所提供）

    重陽節時序，新竹縣寶山鄉用鑽石婚楷模表揚，記錄11對婚齡超過60年的資深夫婦愛情最美好的樣子。其中寶山村民張金明與何月英夫婦還因熱心公益且功在農業，榮膺全縣鑽石婚楷模。至於寶山村另對田俊雄與彭宜妹更是11對中婚齡最久的，長達65年。2對夫妻雖僅田俊雄在子孫陪伴下代表現身，但仍讓人看到了幸福的具體模樣。

    現場也同步頒獎給各村的模範老人以及敬老楷模。值得一提的是，已經85歲的新城村前任村長溫義妹，是全鄉首位女村長，退休後持續熱心社區和地方事務，獲推薦為全縣模範老人。而鄉代李榮峯則長期致力推動長照與社區關懷服務，是鄉內長照的重要推手，是今年的全縣敬老楷模。

    鄉長邱振瑋說，鑽石婚楷模張金明、何月英夫妻攜手走過62年時光。張金明曾當選全國10大傑出農民，當過柑橘產銷班班長，何月英則熱心社區，目前仍是社區成長班班長和農會代表，堪稱全縣夫妻互敬互重的榜樣。

    另外10對寶山鄉鑽石婚的資深牽手們分別是：周清雄和周徐月英、梁春塘和梁葉賢淑、彭金時和韓秋香、胡清隆和張碧連、李俊光與傅雪妹、盧安光與盧瑞妹、田俊雄與彭宜妹、黃文英跟黃王玉琴、江維政跟江葉春妹，以游泉雄與游鄒日菊。

    鄉內各村模範老人有：鍾榮桃、王英妹、沈添枝、胡榮漢、梁榮煥、徐吳淺妹、李慶裕、黃文亮、鄭玉有以及徐盛康。敬老楷模則是：包榮輝、呂文泉、劉紹庭、周清朝、陳景田、黃振森、何政男、王吉灶、李本土以及羅瑞文。

    新竹縣寶山鄉將接受縣府表揚的模範老人溫義妹（前排披紅綵者）曾是全鄉第1個女村長。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉將接受縣府表揚的模範老人溫義妹（前排披紅綵者）曾是全鄉第1個女村長。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉表揚10對全鄉鑽石婚楷模中，如圖的寶山村田俊雄，和未出席表揚會的牽手彭宜妹，婚齡長達65年。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉表揚10對全鄉鑽石婚楷模中，如圖的寶山村田俊雄，和未出席表揚會的牽手彭宜妹，婚齡長達65年。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉用鑽石婚表揚，紀錄鄉內10個村婚齡超過60年夫妻愛情最美好的樣子。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉用鑽石婚表揚，紀錄鄉內10個村婚齡超過60年夫妻愛情最美好的樣子。（圖由寶山鄉公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播