記錄愛情最美好的樣子 竹縣寶山鄉表揚11對鑽石婚夫婦

新竹縣寶山鄉民代表李榮峯（前排披紅綵者）是該鄉重要的長照推手。（圖由寶山鄉公所提供）

重陽節時序，新竹縣寶山鄉用鑽石婚楷模表揚，記錄11對婚齡超過60年的資深夫婦愛情最美好的樣子。其中寶山村民張金明與何月英夫婦還因熱心公益且功在農業，榮膺全縣鑽石婚楷模。至於寶山村另對田俊雄與彭宜妹更是11對中婚齡最久的，長達65年。2對夫妻雖僅田俊雄在子孫陪伴下代表現身，但仍讓人看到了幸福的具體模樣。

現場也同步頒獎給各村的模範老人以及敬老楷模。值得一提的是，已經85歲的新城村前任村長溫義妹，是全鄉首位女村長，退休後持續熱心社區和地方事務，獲推薦為全縣模範老人。而鄉代李榮峯則長期致力推動長照與社區關懷服務，是鄉內長照的重要推手，是今年的全縣敬老楷模。

鄉長邱振瑋說，鑽石婚楷模張金明、何月英夫妻攜手走過62年時光。張金明曾當選全國10大傑出農民，當過柑橘產銷班班長，何月英則熱心社區，目前仍是社區成長班班長和農會代表，堪稱全縣夫妻互敬互重的榜樣。

另外10對寶山鄉鑽石婚的資深牽手們分別是：周清雄和周徐月英、梁春塘和梁葉賢淑、彭金時和韓秋香、胡清隆和張碧連、李俊光與傅雪妹、盧安光與盧瑞妹、田俊雄與彭宜妹、黃文英跟黃王玉琴、江維政跟江葉春妹，以游泉雄與游鄒日菊。

鄉內各村模範老人有：鍾榮桃、王英妹、沈添枝、胡榮漢、梁榮煥、徐吳淺妹、李慶裕、黃文亮、鄭玉有以及徐盛康。敬老楷模則是：包榮輝、呂文泉、劉紹庭、周清朝、陳景田、黃振森、何政男、王吉灶、李本土以及羅瑞文。

新竹縣寶山鄉將接受縣府表揚的模範老人溫義妹（前排披紅綵者）曾是全鄉第1個女村長。（圖由寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉表揚10對全鄉鑽石婚楷模中，如圖的寶山村田俊雄，和未出席表揚會的牽手彭宜妹，婚齡長達65年。（圖由寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉用鑽石婚表揚，紀錄鄉內10個村婚齡超過60年夫妻愛情最美好的樣子。（圖由寶山鄉公所提供）

