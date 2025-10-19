為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    板橋接源堂創廟153週年 劉和然點燃起馬炮祈福

    2025/10/19 12:40 記者賴筱桐／新北報導
    板橋接源堂創廟153週年、重建安座35週年暨新義社110週年，新北市副市長劉和然與地方仕紳共同點燃起馬炮祈福。（記者賴筱桐攝）

    今天（19日）適逢新北市板橋接源堂創廟153週年、重建安座35週年暨新義社110週年，廟方舉辦藝陣表演、車巡及步巡遶境等活動，吸引大批信眾參與。新北市副市長劉和然上午前往參拜祈福，並點燃起馬炮，恭祝接源堂創廟153週年順利，並祈願新北市政順利推展、市民安居樂業。

    民政局指出，接源堂創建於清朝光緒年間（民國前39年），主祀觀世音菩薩，香火鼎盛，已有153年歷史，民國79年重建至今，除供奉觀音佛祖外，也設立天上聖母神位。每年農曆6月19日觀音佛祖聖誕，廟方均舉辦誦經、禮斗及平安餐等活動，本次活動共有7間寺廟、10個軒社共同參與，遶境全程約11公里，場面盛大。

    劉和然表示，市政推動是一份義不容辭的責任，市府團隊將全力以赴，他感謝市議員協助督導、中央立委爭取經費，讓建設順利推進。宗教團體不僅是信仰與文化的核心，更是響應公益、凝聚社區的重要力量，是市政推動不可或缺的夥伴，接源堂為地方重要信仰中心，長年熱心公益，新義社致力傳承北管藝陣文化，展現宗教與文化融合的多元價值。

    民政局表示，接源堂長期配合板橋區公所辦理愛心白米發放活動，關懷在地弱勢族群；新義社以北管音樂及文武藝陣為特色，並於板橋公館活動中心開設免費北管音樂班，推廣傳統藝術，宗教團體不僅傳承傳統文化，凝聚地方情感，更為城市注入溫暖與力量。

    板橋接源堂創廟153週年，新北市副市長劉和然與地方仕紳上香祈福。（記者賴筱桐攝）

