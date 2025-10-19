燕子口堰塞湖穩定溢流中 明後天花蓮雨量漸增請提高警覺

太魯閣國家公園燕子口崩塌，在立霧溪形成堰塞湖，雖然湖水有隧道當出口並回流立霧溪主流，壩體下方也開始滲流。（資料照，林保署花蓮分署提供）

太魯閣國家公園燕子口崩塌，在立霧溪形成堰塞湖，雖然湖水有隧道當出口並回流立霧溪主流，壩體下方也開始滲流，目前達到入水、出水平衡湖面沒有繼續上升，不過氣象署今指出，明天北花蓮山區預估會逼近250毫米，後天21日預估到250到340毫米逼近大豪雨，若雨量增加流量也會增加，呼籲下游仍是要持續警戒。

氣象署今在中央災害應變中心前進協調所工作會報後的記者會中提到說，因為東北季風增強以後，再加上颱風的外圍，產生的共伴效應，氣象署預估，今天北花蓮山區約150毫米，明天山區逼近250毫米可以說達到大雨，後天21日山區預估約250到340毫米，也就是逼近了大豪雨程度，北花蓮預估雨量比南花蓮多，仍是要呼籲民眾不要靠近立霧溪下游河道。

對於燕子口堰塞湖狀況，林保署花蓮分署報告指出，由於壩體由大理石、花崗岩構成，有比較大的孔隙，所以隨著水位上升，通水從壩體下方滲出的水量大幅增加，加上從台八線靳珩隧道溢流，從昨天入夜以後，水位就一直維持平衡，就沒有再上漲，那當然也沒有下降。

林保署花蓮分署報告指出，對於減災部份，目前已經請專家規劃使用機具前進到壩體上方，未來會採取降挖的方式，調派機具走台八線明隧道通往舊台八線，但由於受到颱風影響，山區會有局部大雨，加上舊台八線的路基不穩，減災工程還需要一段時間；燕子口堰塞湖壩體多是大理石、花崗岩，比較不會有跟馬太鞍溪堰塞湖夾帶大量泥沙的問題。

