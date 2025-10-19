快跑！狗狗逃脫籠具「跳機」2小時 邊境牧羊犬桃機狂奔

一隻由華航班機載運來台的邊境牧羊犬，昨天晚間抵達桃園機場由桃園航勤人員執行卸載作業時，因情緒躁動衝撞籠具，致使籠具滑下滾帶車受損，牧羊犬藉此逃脫，在機坪上東奔西竄。（圖／threads@_y.c_0516授權提供）

一隻由華航班機載運來台的邊境牧羊犬昨天（18日）晚間抵達桃園機場後，由桃園航勤人員執行卸載作業時，因情緒躁動衝撞籠具，致使籠具滑下滾帶車受損，牧羊犬藉此逃脫，在機坪上東奔西竄，地勤人員賣力追捕近2小時，最後機場公司航務處及飼主透過寵物定位裝置成功尋回。

社群媒體昨晚傳出一段一隻邊境牧羊犬在桃園機場機坪奔跑影片。桃園機場公司表示，昨晚7時03分接獲中華航空及桃勤公司通報，中華航空CI131航班於入境卸載時發生旅客託運之邊境牧羊犬意外逃逸事件。機場公司第一時間啟動野生動物因應機制，調派人力及各式作業車輛投入搜尋，並持續監控跑道及場面安全；犬隻於8時50分在機場南側環場道附近尋獲，全程未影響航機運作。

請繼續往下閱讀...

桃園航勤說明，中華航空CI131航班抵達桃園機場，地勤人員執行卸載作業。作業過程中，一託運犬隻因躁動衝撞籠具致使大型籠具滑下滾帶車，籠具因此受損導致犬隻逃脫。地勤人員立即展開追尋，並同步通報機場相關單位協助處理，最終由桃機公司航務處及飼主透過寵物定位裝置成功尋回。

桃勤表示，這次事件地勤同仁依標準流程操作，惟因犬隻躁動導致突發狀況；桃勤將進一步檢討與精進作業流程，以強化運送安全，防杜類似情事再度發生。

一隻由華航班機載運來台的邊境牧羊犬，昨天晚間抵達桃園機場由桃園航勤人員執行卸載作業時，因情緒躁動衝撞籠具，致使籠具滑下滾帶車受損，牧羊犬藉此逃脫，在機坪上東奔西竄。（圖／threads@_y.c_0516授權提供）

一隻由華航班機載運來台的邊境牧羊犬，昨天晚間抵達桃園機場由桃園航勤人員執行卸載作業時，因情緒躁動衝撞籠具，致使籠具滑下滾帶車受損，牧羊犬藉此逃脫。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法