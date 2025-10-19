桃市公私部門光電板逾259萬片 議員促設置「總體檢小組」

桃園市公私部門屋頂設置光電板發展綠能，圖為平鎮廣仁市民活動中心。（經發局提供）

丹娜絲颱風吹出光電板問題，議員謝美英表示，桃市府經濟發展局應設置光電板總體檢小組，逐一盤點並針對案場管理、環境承受力、災害應變機制、清除等提前備案因應；經發局表示，桃園市太陽光電發電設備，截至今7月累計逾259萬片，預計2038年陸續大規模除役，除了針對案場嚴格管理，除役後廠商須依規定回收。

謝美英指出，桃園素有千塘之鄉美名，2017年在農業博覽會展區，設置全台第1口光電埤塘，經發局不顧反對聲浪，2年後全力推動全民綠能屋頂計畫替代，公私部門都在屋頂「種電」，尤其學校屋頂堪稱「種電大戶」，丹娜絲颱風吹出光電板的問題，桃園不能置身事外，應該提前備案因應並設置「光電板總體檢小組」，逐一盤點太陽能板的案場管理、環境承受力、災害應變機制、災後清除復原，她也肯定市府率全國之先制訂「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，埤塘及公有土地上也不能大規模設置光電設施，避免光電廢棄物處理難題造成環境負擔。

經發局表示，截至今年7月桃園市太陽光電發電設備累計約259萬9614片，預估自2038年起將陸續進入大規模除役階段，廠商須依太陽光電發電設備模組回收費用收支保管及運用作業要點、設置及更換太陽光電發電設備應繳納模組回收費用之一定金額等相關規定，繳交太陽光電模組回收費用，屆期前再向環境部資源循環署申報審認，與具資格的回收處理業者完成簽約，才可自行安排清運作業。

經發局表示，針對光電板設置案場，針對地面及水面型光電，中央已有訂定相關土地使用管制規定，地方應依中央法規辦理，土地使用管制原則上分為免經許可、須請許可及不得設置3種，其中，須經許可部分，是由地方能源主管機關因政策需求審核，未來桃園市對於山坡地、敏感區及抗爭區的農業用地以及埤塘光電，土地使用許可皆不予核准。

此外，謝美英指出，審計報告提到市府太陽光電標租案有的簽約已3年，卻遲未完成系統併聯發電，導致不能向廠商收租金；經發局回應，將研議修訂桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租作業要點，納入自簽約日起至併聯發電日期間的租金計算方式，以維護機關權益。

桃園市公私部門屋頂設置光電板發展綠能，圖為桃園區殯葬管理所立體停車場。（經發局提供）

