    首頁 > 生活

    外國人移居城市調查 北市奪冠、2縣市緊追在後

    2025/10/19 12:20 記者蔡昀容／台北報導
    台北市是外籍人士認為最適合居住的台灣城市。（圖由台灣觀光創新協會提供）

    台灣族群多元、治安良好，不少外籍人士來台工作及就學。台灣觀光創新協會參考民調分析，工作（42.0%）、觀光（35.8%）及留學（16.4%）是外籍人士來台3大主因，其中台北市因為生活便利成為宜居城市首選，桃園、新北緊追在後。

    台灣觀光創新協會參考的趨勢民調「外籍人士宜居城市調查」，9月16日至10月2日進行，回收519份外籍人士有效問卷，包括中國、日本、越南、印尼、泰國、香港及韓國，6成6受訪者停留時間達1年以上。

    外籍人士選擇居住縣市的重視因素，包括「就業機會」（59.5%）、交通便利（54.9%）、教育資源（41.0%）、環境景色（37.0%）、觀光與文化資源（32.9%）。台灣觀光創新協會分析，顯示外籍人士重視「生活便利性」與「發展潛力」的程度遠高於觀光休閒娛樂。

    外籍人士普遍對交通、公共設施、醫療、教育與社會氛圍給予高度肯定，「滿意」與「非常滿意」比例合計超過9成。越南籍受訪者鄧垂玲認為，台灣城市乾淨、安全且人情味濃，是亞洲少數能兼顧「國際化」與「溫度感」的生活環境。

    單就縣市來看，調查詢問受試者「最適合外國人居住的三個城市」，96％受試者有選擇台北市，拔得頭籌，其次為桃園市65.3%與新北市63.6%。選擇台北市主要原因，包括交通便利（81.4%）、就業機會（67.4%）、文化多樣性（45.3%）、教育資源（26.2%）、語言服務（22.1%）。日本籍受訪者千葉小姐表示，在台北生活很方便，地鐵、外送、醫療都很完善。

    台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，台灣已成亞洲重要的國際交流據點，台北市則是外籍人士來台觀光與生活的第一首選，未來若能進一步強化語言服務、推動跨文化交流、擴充國際教育資源，打造便利、多元、友善的生活環境，有助於台北市穩固「亞洲最宜居城市」地位。

