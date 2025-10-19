為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「狗校長」蔡慶榮訓犬逾2000隻 收徒傳承技藝

    2025/10/19 12:36 記者王善嬿／嘉義報導
    蔡慶榮花許多時間與心力與狗兒相處，訓練狗兒順從主人還會特技。（記者王善嬿攝）

    蔡慶榮花許多時間與心力與狗兒相處，訓練狗兒順從主人還會特技。（記者王善嬿攝）

    嘉義市黎明狗學校「狗校長」蔡慶榮，因十分喜歡狗，18歲時拜師學藝，累積52年訓犬經驗，訓練狗兒超過2000隻，曾打造狗明星，甚至幫警局訓練警犬，近年考量年紀漸長，不希望傳統訓犬師因此凋零，經朋友推薦，收同為憲兵退伍的學弟張景閎為徒，讓訓犬專業得以傳承。

    蔡慶榮師承訓犬界「邱家班」的訓犬師許金生，訓犬祖師邱水土曾在日治時期幫日本人訓練軍馬，他說，早年監視錄影系統還沒發展，企業、家戶多養狗防盜，因此早期訓練以護衛犬、攻擊犬為主，因此曾擔任嘉義縣警察局警犬隊教官，協助警方訓練警犬。

    近30年社會風氣轉變、監視錄影系統發展，衝擊護衛犬市場，蔡慶榮改訓練中小型犬，早年曾成立嘉義黎明狗明星戲團，認養流浪犬訓練如衝破報紙、跳呼拉圈、站立敬禮等特技，四處演出，是各大活動的明星表演團體。

    近年蔡慶榮退而不休，除為客戶訓練家犬，還熱心公益，偶爾帶著家中毛小孩「Apple」，隨公益團體為兒童、長輩義演，並在朋友牽線下收張景閎為徒，讓訓犬技巧繼續傳承。

    退伍後返回校園當大學生的張景閎說，曾在台中憲兵隊軍犬組服務4年，喜歡與狗兒接觸、相處，不過學習訓犬技巧後發現與軍中差異很大，因軍犬都是萬中選一的菁英、都已被訓練好，他只負責照顧狗兒生活起居、執行任務，跟著蔡校長訓犬迄今約半年，發現訓犬師生活作息要很固定，才能訓練狗兒有固定的生活作息，而且訓練的狗兒品種、體型、年齡都不同，主人的應對方式也不同，要了解每隻狗兒特性去訓練，希望成為像蔡校長一樣的專業訓犬師。

    蔡慶榮退而不休，偶爾帶特技犬「Apple」進行公益表演。（記者王善嬿攝）

    蔡慶榮退而不休，偶爾帶特技犬「Apple」進行公益表演。（記者王善嬿攝）

    「狗校長」蔡慶榮（左）與徒弟張景閎（右）是憲兵學長、學弟。（記者王善嬿攝）

    「狗校長」蔡慶榮（左）與徒弟張景閎（右）是憲兵學長、學弟。（記者王善嬿攝）

