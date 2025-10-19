名字、商標全盜！海外驚見中國山寨台灣「護國乖乖」 官方急澄清

近來有台灣民眾爆料，在澳洲超市內看到一款盜版台灣零食、來自中國的「山寨乖乖」。（照片由Threads網友「pomme_1109」授權提供）

台灣經典零食「乖乖」，常被民眾業擺到電腦、機房等科技設備，祈求運作順暢、不會出包，這種台灣獨有的「乖乖文化」信仰與都市傳說，被外媒報導後更紅遍國際，更讓它榮獲「護國神乖」的美譽。然而，近來有台灣民眾爆料，澳洲超市內竟販售中國商家盜版的「山寨乖乖」，無恥行徑讓台網氣炸砲轟。

台灣網友「Pomme Liao」於本月16日在社群平台Threads分享2張照片，只見她手中拿著一包黃色零食，其外包裝正面用簡體字中文寫著「乖乖脆果榴槤味」、「陪我一起成長的好朋友」的，背後除了英文寫上成分表，還特別註記零食產地是「PRODUCT OF CHINA」、「遼寧省大連市」，更特別強調「註冊商標，仿冒必究」。

「Pomme Liao」透露，她是在澳洲亞超（亞洲超市）內看到這款零食的口味與簡體字，對此心生疑慮，於是將照片拿去私訊台灣乖乖公司的官方IG帳號，台灣乖乖立即回應，她在澳洲看到的零食並非該公司產品，「乖乖公司產品皆為台灣製造，如有非台灣製造的商品並非本公司生產喔！還請多加留意以免消費者權益受損。」

「Pomme Liao」還補充分享，自己在澳洲看過很多「簡體字假台灣產品」，也有很多外包裝寫著日文，但拿起來仔細查看，發現都是「中國製」。不過這次來自的中國「山寨乖乖」，讓她直呼最令人感到噁心，因為其外包裝名稱、商標、標語等細節，根本是完全照著原版仿冒；另外，她上網查詢公開資料，乖乖目前並未在中國設廠。

消息一出，掀起大批台灣網友關注與留言痛斥，「真的各種偷，匪國」、「放上去機台會自燃吧」、「假乖乖，機台會當不停」、「成龍說過，中國的會爆炸」、「建議乖乖都放上密碼8964」、「好適合送一整箱給競爭對手」、「放電腦主機上資料會被偷哦！」、什麼都要仿，這個種族真的很賤」、「最愛仿冒的說不要仿冒我、小心我告你，有夠諷刺」、「這個保不了平安，但能保證你需要保佑的東西的零件會缺失」、「科學的盡頭是玄學，敢不敢把盜版的乖乖，放在中國全國的核電廠機組上」。

有網友指出，山寨乖乖在中國搶先註冊台灣乖乖的正版商標，還很有心機的以「乖乖灣」試圖來做區別；更有人分享2019年，台灣乖乖業者擬訂重返中國市場的計畫，懷疑在那時早被中國人山寨。也有網友列出台灣乖乖先前與國防部合作的聯名款，指出既然中國商家敢盜版有「辱華歷史」的食品，不妨反而其道而行，直接去中國「中央網信辦（國家互聯網信息辦公室）」舉報製造生產與販售商家涉嫌「支持台獨」。

民眾向台灣乖乖官方私訊詢問，官方指出該產品並非台灣乖乖的產品。（圖擷取自「乖乖」臉書粉專、照片由Threads網友「pomme_1109」授權提供，本報合成）

也有網友列出台灣乖乖先前與國防部合作的聯名款，指出嘗試以此向中國「中央網信辦（國家互聯網信息辦公室）」舉報盜版乖乖涉嫌「支持台獨」。（國防部提供）

