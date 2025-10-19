東北季風與颱風共伴效應 新北山區、沿海防大雨長浪

新北市今天一早起出現明顯雨勢，三重區時雨量購達46毫米，新北市政府災害應變中心開設強化應變，提醒民眾注意行車安全及避免進入積水區域，呼籲民眾不要到山區、海邊從事水域活動，避免遭遇危險。（記者吳仁捷翻攝）

受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴影響，新北市今天一早起出現短暫陣雨，降雨以新北市東側至南側地區較為明顯，三重區時雨量購達46毫米，新北市政府災害應變中心區級開設，強化應變，新北市災害應變中心呼籲，雨勢將影響到週二，山區、沿海防大雨、長浪，呼籲民眾不要到山區、海邊從事水域活動，避免遭遇危險。

新北市今天一早出現明顯雨勢，三重、雙溪、五股及蘆洲地區一度出現10分鐘超過10毫米的強降雨，雨勢集中、短時強度高，災害應變中心預估，今日起至週二受東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市為陰陣雨天氣，並有豪雨或以上降雨量可能，尤其北海岸、至山區發生風險高，期間沿海風浪大，預測郊區沿海有7-10級陣風、市區5-8級，並有長浪。

中央氣象署陸續針對本市汐止區柯子林、雙溪區清水坑及虎豹潭、坪林區及逮魚堀溪、平溪區望古瀑布、石碇區蚯蚓坑及淡蘭吊橋發出山區暴雨警示訊息，新北市市同步由警察局、消防局、各區公所及當地里長協助勸導遊客遠離河川區域，切勿從事溯溪、釣魚及戲水等活動。

新北市消防局主秘張易鴻呼籲，市民注意氣象資訊，外出要特別留意雨勢影響，尤其道路溼滑，一定要特別小心行車安全，沿海地區有7-10級陣風，建議盡量減少外出，若必須外出，請小心駕駛，保持安全距離，劇烈天氣變化下，前往海邊與海域活動請提高警覺；山區道路留意落石、坍方與積水風險。並請民眾隨時注意新北市政府相關社群及災訊E點通相關資訊。

