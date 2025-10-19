宜蘭頭城煙火節施放2880秒煙火 2天吸引近10萬人

2025頭城煙火節用絢爛煙火照亮夜空。（圖由頭城鎮公所提供）

2025頭城煙火節17、18日晚間在宜蘭縣頭城大武路舉行，2天共施放2880秒煙火，用絢爛煙火點亮夜空。主辦單位頭城鎮公所今天（19日）指出，活動吸引近10萬人到場欣賞頭城美麗的夜空。

今年頭城煙火節每晚安排4場次煙火秀，第1天施放時間合計1200秒，第2天1680秒，另有200台無人機展演，金曲歌王翁立友等多名歌手受邀獻唱，並安排200攤夜市美食攤商齊聚，讓民眾品嘗道地的台灣風味。

請繼續往下閱讀...

頭城鎮公所今天表示，煙火秀施放時，結合音樂律動，打造震撼視覺饗宴，200台無人機排列出各式圖騰，以「海的風繞」揭開序幕，接續呈現「龜山島的日出」、「關聖帝君」、「熊兔之愛」、「媽祖到」，最後以英文「Toucheng」字樣作為結尾，現場響起陣陣歡呼聲。

經過統計，2天吸引近10萬人進場，主辦單位認為，活動打響頭城鎮知名度，更帶動觀光人潮及經濟效益，鎮長蔡文益邀請大家明年相約頭城大武路，共同見證煙火綻放的幸福時光。

頭城煙火節2天施放2880秒煙火。（圖由頭城鎮公所提供）

今年的頭城煙火節，估計有近10萬人共襄盛舉。（圖由頭城鎮公所提供）

頭城煙火節帶來滿場歡樂，主辦單位相約明年見。（圖由頭城鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法