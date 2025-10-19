秋冬來了！東北季風一波波 明後天共伴效應最劇烈

中央氣象署今天針對北北基以及宜花東地區等6縣市發布豪、大雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。（記者塗建榮攝）

未來將慢慢進入秋冬天氣型態，東北季風一波波南下。中央氣象署預報，未來一週受東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，各地有雨，迎風面留意豪大雨。明後兩天（20及21日）外圍環流與東北季風共伴效應最明顯、降雨最多，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區留意豪雨以上等級降雨。

預報員張承傳表示，未來一週受東北季風影響，加上前期的風神颱風外圍環流、後期的低壓帶，台灣各地有雨，迎風面如北部、東半部留意豪大雨。北部、東半部濕涼，中南部早晚也涼。天氣型態將慢慢進入秋冬，北邊系統會一波波南下，下週日（26日）將迎另一波東北季風。

今天週日（19日）新竹以北、東半部、恆春半島局部大雨。張承傳說明，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有豪雨；花東及恆春雨勢不大，但雨量持續累積；南部局部短暫陣雨，中部午後有零星短暫陣雨。

明天週一及週二，颱風外圍環流與東北季風共伴效應最顯著。張承傳表示，颱風將進入中西沙島海面，其帶來的東南風雨東北季風，在北部及東部外海形成滯留鋒面，產生強降雨並移入台灣陸地。北部、東半部大雨，其中桃園以北、花蓮地區、竹苗山區留意局部豪雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能有豪雨等級以上降雨，東南部局部短暫陣雨，山區留意局部大雨。

週三至週六，台灣東方海面較大低壓帶帶來水氣，迎風面留意大雨甚至豪雨。張承傳說，週三及週四，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部大雨或豪雨，北部山區及花蓮山區留意大雨，中南部山區局部短暫陣雨，平地轉為多雲。

週五及週六水氣增多，張承傳表示，基隆北海岸、宜蘭地區、北部山區大雨或豪雨，花東局部大雨，中南部山區局部短暫陣雨，平地零星降雨。

未來一週溫度，今天中南部高溫落在32至35度，迎風面北部及東半部較涼；明天至週六，北部及東半部整天偏涼，白天可達25至28度，早晚約23、24度，中南部則是早晚偏涼。

張承傳也提醒，今明兩天，台南以北沿海地區、台東、恆春半島、各離島留意平均風6級、陣風8級以上可能，其中澎湖及馬祖陣風可能達11級以上，海面風浪可達3米以上，海峽內側甚至5米以上。中部以北、東半部、恆春半島、澎金馬留意長浪。

未來一週降雨預測。（氣象署提供）

今明（19、20日）兩天風力及浪高預測。（氣象署提供）

