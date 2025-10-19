為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    傳遞溫柔與歡樂 澎湖家扶寒冬送暖親子園遊會招募愛心攤位

    2025/10/19 12:46 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖家扶中心歲末園遊會，招募攤位。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心歲末園遊會，招募攤位。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心「歲末送暖親子園遊會」12月14日在文澳國小東側廣場舉辦，每年都透過募集攤位與社會各界熱心支持，幫助澎湖地區的弱勢家庭與兒童度過寒冬，目前愛心攤位尚缺90攤，誠摯邀請各界共襄盛舉。

    澎湖家扶中心每年舉辦的歲末送暖園遊會，現場超過100個愛心攤位，孩子們最喜歡拿著手中的園遊券，盡情地挑選喜愛的物品，臉上洋溢著滿足的笑容。這樣的時刻，對許多家扶服務的家庭而言，是一年中相當難得的相聚時光，家人們一同在熱鬧的氛圍裡分享歡樂，堆疊出屬於寒冬中最溫暖的回憶。

    在家扶的歲末園遊會有著許多溫暖的故事，吳秀琴女士自2011年開始，至今已連續14年參與活動設攤，「秀琴姐」攤位上的「戳戳樂」年年都吸引大小朋友熱情參與，看著來到攤位前的孩子們玩得開心的模樣，內心便感到相當溫暖，秀琴姐除了每年都到園遊會擺攤，平日定期認養家扶的孩子，更是溫媽媽志工隊的資深志工夥伴，是家扶長年溫暖的後盾，儘管身體狀況曾不佳，他仍堅持親力親為，期盼透過自己的力量為澎湖需要幫助的家庭與孩子盡一份心力。

    家扶歲末園遊會活動現正招募攤位，每攤5000元，目前尚缺90攤，歡迎有愛心的企業、團體及個人一同來響應！無論是擺設商品、販賣美食或展示手工藝品，都歡迎您的參與，共同讓愛傳遞至每個需要的澎湖家庭，為其帶來一份寒冬裡的溫暖。

    吳秀琴熱心公益，擔任澎湖家扶中心攤位募集代言人。（澎湖家扶中心提供）

    吳秀琴熱心公益，擔任澎湖家扶中心攤位募集代言人。（澎湖家扶中心提供）

