漏水、跑道破爛、植栽枯死⋯ 北市議員質疑市府社宅管理不當

台北市議員陳怡君質詢台北市長蔣萬安，說明社宅有諸多瑕疵，如大同區社宅漏水、明倫社宅跑道破爛不堪，「PU跑道掉落像是一塊豬肉皮。」她也提到，社宅為了綠化也有植栽，但是現在枯死一片。蔣萬安承諾即刻改善缺失。

陳怡君說，大同區社宅不斷漏水，甚至導致牆壁都是壁癌。此外，陳怡君也表示，不只是漏水，社宅公共建設十分「落漆」。她指出，明倫社宅為了保留過去學校改建的歷史，設置PU跑道供民眾與明倫幼兒園的孩子在社宅運動，可是近日跑道坑坑疤疤，甚至有一塊掉落的跑道皮被擺在一邊，民眾更批，「像是一塊豬皮掉在地上！」

陳怡君也說，明倫社宅曾經得過環境整潔綠美化特色獎，得獎感言提到，感謝市府的「永續執行」。她問，盆栽枯死一片，樹穴蓋板也因為移植造成路面形成大洞，簡直是行人地雷。還有社宅其他公共區域也有同樣狀況，「市府真的有在永續執行嗎？」她進一步質疑，「社宅是否有在管理？市府期望撕掉社宅標籤，卻越維護越糟糕。」

蔣萬安承諾，請都發局以及住都中心即刻將跑道翻新，提到的缺失也即刻改善。

住都中心回覆，有關議員質詢社宅公共設施修繕進度事宜，中心皆有控管及處理，有關明倫社會住宅2樓PU跑道及綠化部分補植皆已完成採購程序，並預計一周內完成修繕及補植作業，漏水部分需確認漏水原因後續辦修繕作業。

住都中心強調，有關社宅公共設施維護作業，中心皆辦理定期巡查及不定期會勘確認，倘有需修繕部分，皆依相關程序辦理採購作業，以期提供住戶良好的居住品質。

