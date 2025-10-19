颱風＋東北季風共伴效應 北市災防辦：今起連日將有持續性降雨

受輕颱風神及東北季風共伴影響，將有持續性降雨，市區有機會達大雨等級。（台北市災害防救辦公室提供）

台北市災害防救辦公室今表示，受輕颱風神及東北季風共伴影響，今起至21日將有持續性降雨，市區有機會達大雨等級，稍早中山、內湖時雨量約40毫米，山區最大雨量為士林明德樂園站的3小時82毫米；陽明山區、內湖及南港山區雨勢可達豪雨等級，陽明山局部地區明、後天恐現大豪雨，即起至光復節連假（24日至26日）前後，暫勿前往山區和水域活動。

工務局水利工程處指出，氣象署預測，風神對台無直接影響，然而伴隨東北季風南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降，週末至22日共伴效應影響，北、東明顯降雨，需防大量降雨致災可能。如出現較大雨勢，易致河川水位高漲，上游水庫可能隨時調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動只出不進、關閉等管制措施。

水利處提醒，當水位上漲快速，可能隨時執行堤外封閉作業，建議降雨期間避免前往河濱區域活動以及停放車輛，尤其是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。若已停放於河川區內，可至停車管理工程處網站登錄車輛資訊，即可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

另可下載「台北市行動防災」APP，加入台北市政府LINE官方帳號（@taipei）、水利處的「戀戀水綠 臺北水利」（@taipeiheo）了解降雨資訊和水情資訊，自主防災。

