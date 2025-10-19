為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮又下大雨！垂直避難缺失多 重災區採疏散撤離

    2025/10/19 11:08 記者王錦義／花蓮報導
    中央應變中心前進協調所今天上午舉行工作會報記者會，對於昨天的演練，總協調官季連成進行檢討。（記者王錦義攝）

    中央應變中心前進協調所今天（19日）上午舉行工作會報記者會，對於昨天的演練，總協調官季連成說，目前颱風共伴效應正在發生，現在整個警戒區內是呈現大雨狀態，堰塞湖目前還是維持穩定，昨天的撤離演驗是緊急應變的作為，這個無關於原來的撤離計畫，相關的缺失今早進行檢討，對於廣播、通知系統仍需要加強，未來重災區一律採取疏散撤離。

    季連成說，在檢討會裡面，最大的弱點就是廣播系統，車輛廣播昨天是因為一邊移動一邊廣播，大部分的民眾聽得並不清楚，檢討後將採取在定點播報一陣子後移動。

    季連成：垂直避難缺失最多

    季連成表示，垂直避難缺失是最多的，重災區一定採取疏散策略、不採取垂直避難，居民的垂直避難做得不盡理想，有很多對警報系統發放以後，居民沒有辦法理解這個警報系統到底要幹什麼，垂直避難很難掌握。

    另外，村里長在疏散撤離裡面是第一線執行單位，昨天有村長生病住院，未來村里長因故沒有辦法執行工作的影響層面是是非常廣的，所以應該要有代理人制度；車輛調配上面還有一些落差，有20多輛計程車上面並沒有張貼相關的疏散、撤離標誌，導致民眾沒有辦法如期的搭上車子。

