    首頁 > 生活

    風神颱風外圍環流來勢洶洶 馬太鞍溪橋臨時便道將機動封閉

    2025/10/19 11:05 記者游太郎／花蓮報導
    因應風神颱風可能為花蓮地區帶來強降雨，馬太鞍溪橋臨時便道將視狀況封閉。（記者游太郎攝）

    因應風神颱風可能為花蓮地區帶來強降雨，馬太鞍溪橋臨時便道將視狀況封閉。（記者游太郎攝）

    公路局東區養護工程分局今天上午10時30分宣布，因「風神」颱風及外圍環流與東北季風共伴效應，恐為花蓮地區帶來強降雨，公路為確保用路安全，針對台9線231k+952馬太鞍溪橋臨時便道，將啟動預警性防災應變機制，不排除視情況實施封閉管制措施。

    預警封閉條件如下：1、依中央緊急應變協調中心指示辦理。2、依林保署通知達紅色警戒時啟動。3、監測涵管便道水位達行動值時。4、發生地震達5弱（含）以上時立即封閉。目前花蓮地區已陸續出現降雨，工務段已派員加強巡查監測，並隨時掌握水位變化及邊坡穩定狀況。

    公路局呼籲，用路人請特別留意氣象情資及封閉道路資訊（含替代道路），颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

    公路局並建議，充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

