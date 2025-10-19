洗衣業者涉違法排放 蘇澳阿里史溪變「白色泡泡河」

蘇澳鎮林森橋下的阿里史溪，今天被發現佈滿白色泡泡，宛如變成「泡泡河」。（圖由廖姓讀者提供）

宜蘭縣蘇澳鎮林森橋下的阿里史溪今天（19日）上午8點多被人發現河面佈滿白色泡泡，宛如變成「泡泡河」，畫面曝光後，引發地方人士議論紛紛。宜蘭縣政府環保局派員稽查，查出當地1家洗衣業者涉嫌違法排放，最高可處300萬元罰鍰。

蘇澳鎮阿里史溪是貫穿市區的河流，兩側住家密集，廖姓鎮民今早在林森橋下河段，拍到白色泡泡順流而下，放眼望去，原本清澈河面竟變成白色，看起來相當突兀，根據目測，應非家庭廢水，外界懷疑是否附近工廠業者趁著颱風天偷排。

廖姓鎮民指出，白色泡沫從阿里史溪東側1處排水口排出，他拍攝時已經排放一段時間。另有目擊者說，泡沫若含有毒成份，恐危害阿里史溪的河中生態，希望環保單位徹查，揪出幕後排放黑手。

宜蘭縣環保局回應，接獲通報後派員到場，循線查出1家洗衣業者排放，認定此舉已違反水污染防治法第30條規定，可處3萬到300萬元罰鍰，要求業者撈除河中的白色泡泡，並設置污水處理設備，避免污染環境。

原本清澈的蘇澳鎮阿里史溪變成白色，看起來相當突兀。（圖由廖姓讀者提供）

蘇澳鎮阿里史溪白色泡泡順流而下。（圖由廖姓讀者提供）

