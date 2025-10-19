禮儀師陳書玄創慈善會 濟助花蓮災區、弱勢戶

新北市隱慈善會理事長陳書玄（左2）捐助板橋弱勢家庭3萬元，左1為社會局副局長許秀能，右1、為板橋第一社福中心督導陳慶家，右2為主責社工姜延蓉。（圖由新北市社會局提供）

新北市民陳書玄從事生命禮儀工作，他和友人成立新北市隱慈善會，今年6月取得立案證書就馬不停蹄地濟困扶貧，像花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，就遠赴救災並捐贈7萬元物資，也資助板橋地區3個弱勢家戶，以及到宜蘭為弱勢兒少送營養品，陳書玄表示，哪裡有需要，慈善會就往那裡幫忙。

板橋1名年僅1歲2個月的幼兒，生母在生下3個月後，便交由生父撫養而不知去向，生父僅22歲，有身心問題，最後由曾祖父母代為撫養，生活費僅賴曾祖父的每月勞保退休金，以及曾祖母從事資源回收的獎勵金。社會局每月給予中低老生活津貼4146元，並協助申請每月租屋補助4400元，但生活仍相當拮据，板橋第一社福中心督導陳慶家因此媒合「隱慈善會」濟助3萬元。

板橋第二社福中心另轉介1位遭逢變故的女看護工，因腦中風復健，無力工作；以及1個家庭夫妻年邁多病，女兒又患有癲癇，隱慈善會分別濟助3.5萬元和4萬元。陳書玄表示，慈善會目標每個月至少幫助1個個案，透過社福中心的服務審核提報，慈善會非常的信任和放心。

隱慈善會成員日前也到花蓮光復鄉，捐助物資以及清理泥砂。新北市社會局副局長許秀能表示，陳書玄行善不只一端，他曾任太平獅子會會長，2年前曾以獅子會300A2區第15分區主席名義，代表捐贈家樂福禮券33萬7500元，提供給寄養家庭安置兒少採買使用。今年6月間，更個人捐助由社會局從小安置的少年10萬元，希望幫助他完成籃球明星夢。

新北市隱慈善會成員日前到花蓮光復鄉清理泥砂、捐助物資。（圖由新北市社會局提供）

