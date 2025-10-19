推幼兒托育友善城 台南安平、南區增2處夜間定點臨托

台南市府社會局從今年十月起在安平區與南區增設兩處夜間定點幼兒臨時托育服務。（南市府社會局提供）

台南市「定點臨時托育服務」，原有18處據點提供週末及假日臨托服務，為進一步協助家長夜間育兒，市府社會局從今年10月起新增南區親子館與安平兒童福利服務中心兩處夜間臨托據點。若家長有過夜需求或無法前往夜間臨托據點，居家托育服務中心會協助媒合居家托育員提供支援，讓家長獲得即時且彈性的托育選擇。

南市社會局長郭乃文表示，目前南市4歲以下兒童達38923人，全市登記合格的居家保母2021位，托育服務量能可照顧8084名幼兒，遍布37個行政區，提供24小時全日托、夜間托育、假日托育及臨時托育等多元服務。

從2022年起推動的定點臨托服務除了協助新手父母喘息，也讓幼兒在多元環境中接受感官刺激、促進身心發展。若家長有過夜需求或無法前往夜間臨托據點，社會局已盤點可配合夜間臨托的托育人員共70名，將優先媒合居家托育人員協助托育，確保家長享有彈性便利的幼兒托育支持。

社會局提醒，夜間定點臨托服務從每週二至週五的下午5時到晚間8時，服務採「線上預約制」，民眾可至「台南市定點臨時托育服務報名網站」預約，並於使用日前3個工作日下午5時前提出申請，托育服務時間每次2–3小時，每位保母照顧上限2名幼兒、每小時收費250元。有服務需求的家長可洽南市府社會局或各居家托育中心，詳情可上「台南市育兒資源網」查詢相關資訊。

