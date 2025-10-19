桃園蘆竹誠聖段社宅2027年動工 「1房型」占半數

蘆竹區誠聖段社會住宅基地面積約2公頃，規劃790戶社宅，圖為模擬圖。（圖由住宅處提供）

桃園市人口持續增長，社會住宅供不應求，桃市府住宅發展處表示，除了力推可負擔住宅，社宅推案也加緊腳步，蘆竹區誠聖段社宅管理專案計規劃案近期已決標，將可提供790戶社宅，1房型占半數，減輕青年族群租屋負擔，預計2027年動工、2030年完工，屆時蘆竹區社宅總量將達1987戶。

住宅處表示，誠聖段社宅為市府在蘆竹推動的重點案場，位處桃園國際機場園區特定區計畫範圍內，距離機場捷運A11坑口站僅600公尺，基地面積約2公頃，規劃790戶社宅，其中1房型規劃占一半的戶數，將提供給青年族群，另2、3房型配比為30%及20%，滿足家庭與多元族群需求。

除一般住宅空間規劃，同樣納入公共托育中心、身心障礙者社區居住據點等社會福利設施，以支持附近社區的公共服務，也有規劃約900坪的商業空間，提升周邊航空城生活圈服務水準，全案採通用化設計、導入BIM技術，並取得鑽石級綠建築、合格級智慧建築及建築能效1+等多項標章，提升生活品質與機能。

住宅處長陳智仁表示，市府持續推動社會住宅政策，除了已完工的14處、啟動中16處社宅，明年前還會再啟動8處社宅，可提供總計2325戶社宅，包括八德區約70戶、平鎮區約600戶、中壢區約140戶、蘆竹區約225戶、大園區約970戶、新屋區約320戶，朝2030年提供1萬戶以上社宅的目標前進。

此外，市府正在推動可負擔住宅，首波將納入桃園航空城安置住宅餘屋，並擇定機場捷運A20、A21站及中壢體育園區周邊地區做為推動起點，目前仍待自治條例通過。

蘆竹區誠聖段社宅位處桃園國際機場園區特定區計畫範圍內，距離機場捷運A11坑口站僅600公尺。（圖由住宅處提供）

