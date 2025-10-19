埔里馬拉松4500人國道追風！ 輪椅族、百歲阿公勇追夢

埔里山城派對馬拉松在國道6號盛大登場，吸引4500名跑者齊聚追風路跑。（圖由埔里鎮公所提供）

2025 Puli Power埔里山城派對馬拉松，今在國道6號盛大登場，吸引4500名跑者齊聚，今年邁入第10年，沿路補給不僅加碼龍蝦、和牛料理，還有身障勇者坐在輪椅上，體驗「自由奔跑」的追風感動，甚至有百歲人瑞阿公黃金印在家族陪跑下，追夢完成初體驗。

埔里馬拉松此次有全馬、半馬、12公里挑戰組與5公里親子組，4500名跑者中還包括40名身、視障者，其中有10人因受創殘疾而長期使用輪椅的犯罪被害者，透過專業的志工「推手」，搭配適合的輪椅裝備，也能安全的首度跑上國道一圓馬拉松夢想。

請繼續往下閱讀...

另在5公里的親子組中，則有百歲人瑞黃金印在家族子孫協助報名，並一路在身旁陪跑下，也完成人生首場馬拉松活動，開心直呼「金感謝」。

埔里鎮長廖志城表示，10年來「埔里跑」已成為結合運動、觀光、美食、人文與公益的全方位盛會，跑者能一邊欣賞山城風光，一邊揮汗品嘗美味補給，更是全台最具口碑的路跑活動之一。

18度C文化基金會董事長茆晉（日牂）指出，今年路跑兼顧專業挑戰與親子同樂，補給站除了持續提供在地美食、農產，更加碼龍蝦、和牛、烤大豬等特色佳餚，成為跑者沿路補給的一大驚喜。

埔里山城派對馬拉松在國道6號登場，甚至有百歲人瑞黃金印在家族陪跑下完成初體驗。（圖由埔里鎮公所提供）

埔里馬拉松吸引4500人參加，其中還有身障輪椅勇者在志工協助下，首度跑上國道追風圓夢。（圖由埔里鎮公所提供）

埔里山城派對馬拉松在國道6號盛大登場，吸引4500人齊聚路跑。（圖由埔里鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法