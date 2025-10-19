智慧城市AI機器人全國賽 首度機器人水中競賽

AI機器人全國賽在台南登場，參賽學生合力組裝機器人並挑戰任務。（記者劉婉君攝）

由台南市教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」，今（19）日在嘉南藥理大學登場，來自台中、南投、高雄、屏東及連江等縣市，總計331支隊伍、822名學生齊聚台南競技。今年首度引入水中競賽項目，讓機器人在水域中完成任務。

競賽分為高中、國中及國小組，共設11項主題，挑戰內容融合程式設計與機器人組裝，包括台南好讚、智慧農業、擲出好運、救難英雄、攻城之役、步步為營、智慧物流、守護台南、智慧建築、智慧倉儲、海洋守護等，考驗選手的操控技巧與團隊默契，展現青年學子無限的創意與科技能量。

請繼續往下閱讀...

參賽隊伍上午9時在活動宣布後開始現場組裝，從積木組裝到程式設計，透過團隊合作方式完成，上午先測試及調整機器人，下午展開競賽，挑戰最後勝利。

台南市長黃偉哲到場為選手加油打氣，勉勵學子在競賽中勇於挑戰、從實作中學習，讓創意成為行動的力量，成為推動智慧科技發展的新世代人才。

AI機器人全國賽共有全國331隊、822名學生參賽。（記者劉婉君攝）

AI機器人全國賽在台南登場，共有331隊822名學生參賽。（記者劉婉君攝）

市長黃偉哲（左2）與教育局長鄭新輝（右2）在學生解說下，體驗AI機器人挑戰任務。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法