為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    智慧城市AI機器人全國賽 首度機器人水中競賽

    2025/10/19 10:23 記者劉婉君／台南報導
    AI機器人全國賽在台南登場，參賽學生合力組裝機器人並挑戰任務。（記者劉婉君攝）

    AI機器人全國賽在台南登場，參賽學生合力組裝機器人並挑戰任務。（記者劉婉君攝）

    由台南市教育局主辦的「智慧城市－AI機器人全國賽」，今（19）日在嘉南藥理大學登場，來自台中、南投、高雄、屏東及連江等縣市，總計331支隊伍、822名學生齊聚台南競技。今年首度引入水中競賽項目，讓機器人在水域中完成任務。

    競賽分為高中、國中及國小組，共設11項主題，挑戰內容融合程式設計與機器人組裝，包括台南好讚、智慧農業、擲出好運、救難英雄、攻城之役、步步為營、智慧物流、守護台南、智慧建築、智慧倉儲、海洋守護等，考驗選手的操控技巧與團隊默契，展現青年學子無限的創意與科技能量。

    參賽隊伍上午9時在活動宣布後開始現場組裝，從積木組裝到程式設計，透過團隊合作方式完成，上午先測試及調整機器人，下午展開競賽，挑戰最後勝利。

    台南市長黃偉哲到場為選手加油打氣，勉勵學子在競賽中勇於挑戰、從實作中學習，讓創意成為行動的力量，成為推動智慧科技發展的新世代人才。

    AI機器人全國賽共有全國331隊、822名學生參賽。（記者劉婉君攝）

    AI機器人全國賽共有全國331隊、822名學生參賽。（記者劉婉君攝）

    AI機器人全國賽在台南登場，共有331隊822名學生參賽。（記者劉婉君攝）

    AI機器人全國賽在台南登場，共有331隊822名學生參賽。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲（左2）與教育局長鄭新輝（右2）在學生解說下，體驗AI機器人挑戰任務。（記者劉婉君攝）

    市長黃偉哲（左2）與教育局長鄭新輝（右2）在學生解說下，體驗AI機器人挑戰任務。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播