議員爆新北市府職場霸凌不斷 員工擬組協會改革威權體制

新北市政府傳出職場霸凌層出不窮，市議員黃淑君今天表示，今年4月職業訓練中心爆出主管涉嫌集體霸凌；家庭暴力暨性侵害防治中心也讓具社工師身分的員工僅從事行政業務，因健康因素請求調整工作卻遭記申誡，目前員工擬聯合組織協會，盼改革公務職場不合理制度。

新北市職訓中心表示，並無接獲有關主管霸凌的申訴案件，近1年僅受理2件員工間因中午值班事件互相提出的職場霸凌申訴，調查結果不成立，並已通知當事人。另針對一般勞工，勞動部已著手修法，將職場霸凌預防納入《職業安全衛生法》專章規範，勞檢處將透過宣導及專家入場輔導，協助企業落實職場霸凌處理機制及申訴管道。

黃淑君說，公務人員不同於一般勞工可以離職轉行，商調文化導致主管可「囚禁」員工，使員工受到欺壓也不敢反抗。今年4月爆發職訓中心部分主管聯合集體霸凌，前主任6月因涉貪案離職換取緩刑，秘書等部分共犯結構調離後，仍由原共犯結構掌控，霸凌情況雖暫時緩解，但似乎無合適人選接任職訓中心主任。

黃淑君批評「上樑不正下樑歪」，市府主管體制失衡，是職場霸凌層出不窮的主因，其服務處接獲多起職場霸凌申訴，投訴人多半擔心秋後算帳而不敢發聲，沉默的恐懼氛圍籠罩公部門，市府內部官官相護，導致問題層出不窮，需徹查並整頓職場文化。

職訓中心及家防中心受害員工表示，推動組織協會並非想和市府抗爭，而是希望成為公正第三方，揭露公務職場長期專制、威權、官官相護等不公不義，揪出濫用職權、欺壓員工的主管，並改革公務職場不合理制度，讓公務人員勇於任事、為民服務，督促政府打造友善職場。

不過，有市府員工私下透露，很多都是莫須有的指控，為何家防中心科員只能做影印？職訓中心助理員只能管文具？因為已經相對輕鬆的公務職場，員工卻連基本任務都做不好，一直透過內部陳情、找議員、投訴媒體，一天到晚說被霸凌，最後什麼事情都無法交代，很多主管反而覺得被員工霸凌，只好轉調求去，變成一種「反淘汰」，實為公務機關的不幸。

