    台鐵阿婆要孕婦讓座遭拒 竟嗆「別再生，生了也不會教」掀眾怒

    2025/10/19 10:47 即時新聞／綜合報導
    一名遮陽帽阿婆要求帶著小孩及行李且膝蓋受傷的孕婦讓座給其他長者，甚至嗆說「別再生了，生了也不會教」。（本報合成，擷取自爆料公社二社）

    台北捷運日前才剛爆發老婦逼年輕乘客讓座優先席的衝突，近日台鐵列車同樣發生類似糾紛。一名阿婆要求帶著小孩且膝蓋受傷的孕婦讓座給另名老翁，遭婉拒後竟氣得出言譏諷「沒良心」，甚至嗆「不要再生了，生了也不會教」，全程被乘客拍下上傳網路，引發網友怒火。

    一名網友昨（18）日在臉書社團「爆料公社二社」Po出影片，直呼又是優先席爭議。畫面中可見，一名戴眼鏡及遮陽帽並手提多個包包的阿婆，要求一名帶著孩子坐在優先席的孕婦，讓位給另一名年長男子。該名媽媽則表示自己懷孕中且膝蓋受傷，不便讓座。

    阿婆接著改口，稱希望讓座的是旁邊的小孩。聽到對方轉而要求孩子讓位，媽媽反問：「隔壁那麼多年輕人為什麼不去請？」阿婆回說「那邊坐滿了」，讓媽媽更氣：「這邊就有位置嗎？」結果阿婆竟酸道：「你要是有良心的話，想一下就知道了。」甚至惡言相向：「你不要再生了，生了也不會教小孩啦。」

    影片曝光後引發大批網友砲轟「罵人沒良心，下一句就詛咒別生小孩，還真有良知呢」、「出嘴詛咒人，真有品德」、「怎麼跟上次那個北捷逼讓坐慣犯那麼像啊」、「那位老人家沒辦法站久的話，真的建議搭計程車吧，不讓座還攻擊教小孩，我的媽啊！」、「老弱婦孺優先，結果老的要求婦孺讓座到底是什麼心態？真把博愛座當自己專屬的位置了」、「好笑的是，這篇還一堆廢老人出來挺阿婆，難怪社會變這樣」。

