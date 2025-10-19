為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    貓咪也要演習！高雄辦講座教飼主訓練寵物防災

    2025/10/19 21:59 記者陳文嬋／高雄報導
    貓咪防災演習應該從日常生活開始，從熟悉外出籠、習慣新環境聲音，到願意進入防災包。（記者陳文嬋攝）

    遇到重大災害，飼主能帶著寵物一起安全撤離比例偏低，尤其貓咪面對環境變動會產生恐懼，高雄市動保處舉辦講座，教導飼主從日常練習到災難應變，訓練寵物防災與外出適應，做好平時準備的重要性。

    高雄市動保處為提升飼主臨場應變與日常照護知識，舉辦《好伴貓貓練習室：從日常到防災的行前準備》講座，邀請知名貓咪行為獸醫師林子軒主講，高雄搜救犬隨隊獸醫師黃楷迪也分享花蓮光復重災第一線參與動物救援經驗。

    獸醫師林子軒表示，許多貓咪因天生對環境變動高度敏感，一旦外出或搬動會產生強烈恐懼反應，若平時未經過漸進式訓練，當真正遇到突發狀況時，飼主往往難以在短時間安全帶離毛孩，建議貓咪防災演習應該從日常生活開始，從熟悉外出籠、習慣新環境聲音，到願意進入防災包，平時慢慢建立信任練習，透過講座幫助飼主認識貓咪對外出抗拒的心理與行為反應，並教導漸進式外出訓練方式。

    此外，曾赴花蓮光復救災的獸醫師黃楷迪分享他在緊急救援中，如何協助受困動物與協調安置的實務經驗，他提到在災區，能帶著寵物一起安全撤離的家庭比例仍偏低，提醒飼主平時準備的重要性。

    農業局長姚志旺表示，希望透過這場結合教育、演練與實務經驗講座，讓更多民眾理解防災不是臨時抱佛腳，而是從每一次外出練習開始，培養貓咪與飼主安全默契。

    高雄動保處邀請知名貓咪行為獸醫師林子軒教飼主訓練寵物防災。（市府提供）

    高雄搜救犬隨隊獸醫師黃楷迪（左）分享他在花蓮光復災區第一線參與動物救援經驗，提到在災區，能帶著寵物一起安全撤離家庭比例偏低。（市府提供）

