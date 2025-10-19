為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    比陳其邁「粉紅頭」更早！ BLACKPINK粉絲見彰化「粉紅阿嬤」超瘋狂

    2025/10/19 11:16 記者劉曉欣／彰化報導
    「粉紅阿嬤」李美津的髮色不是染櫻花粉，就是粉紫色。（葉尚雯提供）

    「粉紅阿嬤」李美津的髮色不是染櫻花粉，就是粉紫色。（葉尚雯提供）

    迎接韓國人氣女團BLACKPINK在高雄開唱，高雄市長陳其邁也以「粉紅頭」帶領風潮，許多粉絲都說彰化「粉紅阿嬤」李美津，一頭粉色染髮才是真正狂，只是阿嬤不識BLACKPINK，獨獨對染成一頭櫻花粉、粉紫色的髮色，情有獨鍾。

    李美津是花壇虎山巖管委會公關組長，女兒是花壇鄉代會代表葉尚雯，葉尚雯說，媽媽都說年紀越大，就不要老是穿黑的或是白的，最愛就是桃紅色與紅色，整個人更有精神，拍照起來才會漂亮。

    葉尚雯指出，媽媽一年要換好幾次髮色，最愛是櫻花粉，其次是粉紫，這次看到高雄為了迎接BLACKPINK，連高雄多處地標都換上粉色紅燈光，不只城市的粉色浪潮襲捲，連陳其邁也以「粉紅頭」帶領風朝。結果，許多人都說媽媽是走在時代流行的尖端，老早就把髮色染成櫻花粉，「粉紅阿嬤」就是潮。

    不過，葉尚雯表示，最愛粉系髮色的媽媽，沒想到有天竟然趕上了粉色浪潮，只是媽媽平日很少聽韓國音樂，這次才第一次聽說有個團體叫BLACKPINK，雖然沒聽過這個團體，但媽媽狂愛粉紅色，團體名稱當中有粉紅色，媽媽說有粉紅色就給讚！

    「粉紅阿嬤」李美津的髮色，總是讓人的眼睛為之一亮。（葉尚雯提供）

    「粉紅阿嬤」李美津的髮色，總是讓人的眼睛為之一亮。（葉尚雯提供）

    「粉紅阿嬤」李美津的髮色不是染櫻花粉，就是粉紫色。（葉尚雯提供）

    「粉紅阿嬤」李美津的髮色不是染櫻花粉，就是粉紫色。（葉尚雯提供）

