週一上班注意！台北公館圓環設「可變車道」 違規恐罰1800

台北市羅斯福路四段（公館）往景美、新店方向內側第3車道18日起改成「可變車道」，每天早上7點至9點為左轉專用，協助紓解左轉基隆路車流，其餘時段供直行使用，未依規定行駛最高可處1800元罰鍰；台北市交工處表示，可變車道實施初期仍先以勸導為主，已於沿路設置車道預告標誌提醒。

設置可變車道後，羅斯福路四段（公館）現行五個車道由內側至外側，分別是第一車道大客車專用道（或稱公車專用道，由車行地下道改成平面行駛）、第二車道左轉專用、第三車道可變車道、第四車道直行專用、第五車道直行與右轉使用。

可變車道昨天上路後，不少民眾因不熟而在左轉專用時段直行，或於直行專用時段左轉，擔心會否挨罰。對此，交工處交通規劃科長李薇婷表示，車輛行經路口須依號誌指示行駛，依據「道路交通管理處罰條例」第48條，駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示行駛，處600元以上、1800元以下罰鍰。

不過她也提到，實施初期仍先以勸導為主，並加強宣導，已請警察廣播電台多加幫忙。昨天觀察，早上有部分駕駛不熟悉車道布設，而未依規定車道行駛，晚上8點至9點觀察已改善，大部分都有按規行駛。

她補充，已在銘傳國小行人天橋和羅斯福路4段136巷口，掛設車道預告標誌，銘傳國小行人天橋至羅斯基隆路口沿線中央分隔島，也掛設多面第3車道管制措施提醒標誌。

