苗縣府打造六合國小預定地成為綠能運動場域 每年發電量249萬

苗栗縣政府持續推動能源轉型與淨零政策，在頭份市六合國民小學預定地（六合綜合運動場）太陽光電設置工程正式啟動，預計11月開工，2026年6月完工啟用。苗縣府指出，完工後每年可發電249萬9613度，相當於694戶家庭一整年的用電量，並可減少約1234公噸二氧化碳排放量，等同於種植3.2座大安森林公園的碳吸附效益。

苗縣府工商發展處指出，此案由縣府與中租迪和公司合作推動，結合運動、教育與綠能示範三大願景，將運動空間升級為兼具發電效益與公共使用的綠能示範基地。全案總裝置容量約 2000kWp，於溜冰場、足球場、曲棍球場及綜合球場設置棚架型太陽能光電系統。

苗縣府工商發展處表示，光電棚架設計採傾斜角3至6度，有效減低反光、提升排水與結構安全；施工期間將嚴守固定作業時段並採定時灑水，確保安全與環境品質。太陽能板反射率僅約2%至10%，遠低於金屬屋面及水泥地面，對周邊社區環境及飛航安全無不良影響。工程完工後將導入雲端監測與專業維運機制，透過24小時自動監控系統與季檢維護，確保發電穩定與設施安全。

中租公司在苗縣府召開的說明會指出，全案場預計裝設之太陽能模組係採防眩光模組，並承諾升壓設備站預計採用鐵網隔離並安裝隔音設施避免噪音影響鄰近住戶。工商處長詹彩蘋也承諾，說明會中提出的地方民代及各界提出的建議事項，亦會逐一落實，讓六合運動場光電案不僅能創造穩定綠電收益，實現「運動共融、教育共學、環境共榮」的永續目標。

