太魯閣燕子口堰塞湖穩定溢流 員警陪村民返家取物

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水台8線靳珩隧道東口溢流，經過魯丹橋後形成大瀑布回流到立霧溪主河道，目前太魯閣口持續監測水位中，上午也出現風雨。（民眾提供）

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水台8線靳珩隧道東口溢流，經過魯丹橋後形成大瀑布回流到立霧溪主河道。林業及自然保育署花蓮分署持續觀測，發現整體流勢平穩。今天上午八點半公所開放村民短暫返家取出重要物品；而太魯閣地區約在上午九點半也下起大雨，風勢也逐漸加強。

林保署花蓮分署指出，目前山區還沒有下雨，昨天晚上定時每小時監測，原本預估霸頂一點點流出、緩慢流出，上面很緩慢蓄水，本來預估半夜會蓄滿，今天監測還沒，魯丹橋水量有稍微變大，但沒有想像的大，目前持續每小時監看，有狀況會立即通知下游民眾。

秀林鄉長王玫瑰說，有些人出來時沒帶衣服，雖然收容所有部分新的衣物，但尺寸大小不符合每個人的身形，因此會開放他們配合警力30分鐘回家去拿，自己也會陪同鄉民返家把東西整理好再回來；收容所開設時間經與中央討論原則維持5天，不過還是看天氣變化而定，3到6天都不一定。

富世村三鄰鄰長林惠敏說，昨天跟公所開會，大概會有5天留在收容所，擔心秀林成為下一個光復，不過還是希望如果水變小，能提早讓民眾返家就返家，因為待在收容所真的很不方便，加上福慧床很硬，有些鄉親不習慣只能先暫時拿厚被墊著。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水台8線靳珩隧道東口溢流，經過魯丹橋後形成大瀑布回流到立霧溪主河道，今天警方陪同收容村民返家取物，鄉長王玫瑰提醒不要久留。（記者王錦義攝）

