為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    風神颱風共伴效應6縣市豪、大雨特報 颱風論壇：下午北、東雨更大

    2025/10/19 09:57 即時新聞／綜合報導
    共伴效應逐漸發威，北、東地區雨勢將持續增強。（圖擷自中央氣象署）

    共伴效應逐漸發威，北、東地區雨勢將持續增強。（圖擷自中央氣象署）

    「風神」颱風正穿越菲律賓，今（19日）下午將進入南海，隨著東北季風增強，與颱風外圍暖濕流在台灣東側交會，「共伴效應」逐漸發生中，午後北部、宜花雨勢還會再增強。

    中央氣象署針對北北基以及宜花東地區等6縣市發布豪、大雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣及新北市、台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北及花東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石。

    豪雨特報：台北市山區、新北市山區、宜蘭縣；大雨特報：基隆市、台北市、新北市、花蓮縣、台東縣。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，風神颱風今將穿越菲律賓進入南海，繼續往西北移動，週二（21日）東北季風再增強的關係，將迫使風神轉向西南，強度減弱。東北季風與颱風外圍環流在台灣東側交會「共伴效應」逐漸發生中，今下午起，北部、宜花雨勢還會再增強，其餘地區則屬於不定時短暫小雨的天氣。

    「颱風論壇」提醒，整體天氣相當不穩定，外出時務必攜帶雨具，雙北、基隆、宜蘭、花蓮強降雨風險區要小心災害發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播