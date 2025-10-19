風神颱風共伴效應6縣市豪、大雨特報 颱風論壇：下午北、東雨更大

共伴效應逐漸發威，北、東地區雨勢將持續增強。（圖擷自中央氣象署）

「風神」颱風正穿越菲律賓，今（19日）下午將進入南海，隨著東北季風增強，與颱風外圍暖濕流在台灣東側交會，「共伴效應」逐漸發生中，午後北部、宜花雨勢還會再增強。

中央氣象署針對北北基以及宜花東地區等6縣市發布豪、大雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今宜蘭縣及新北市、台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北及花東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石。

豪雨特報：台北市山區、新北市山區、宜蘭縣；大雨特報：基隆市、台北市、新北市、花蓮縣、台東縣。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，風神颱風今將穿越菲律賓進入南海，繼續往西北移動，週二（21日）東北季風再增強的關係，將迫使風神轉向西南，強度減弱。東北季風與颱風外圍環流在台灣東側交會「共伴效應」逐漸發生中，今下午起，北部、宜花雨勢還會再增強，其餘地區則屬於不定時短暫小雨的天氣。

「颱風論壇」提醒，整體天氣相當不穩定，外出時務必攜帶雨具，雙北、基隆、宜蘭、花蓮強降雨風險區要小心災害發生。

