    首頁 > 生活

    教師新增「身心調適假」 中市限事假未休完先休調適假代課費自理

    2025/10/19 10:12 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市日前舉辦優良教師表揚，感謝教育工作者的奉獻與用心付出。（圖：市府提供）

    為維護教師身心健康，教育部8日修正發布「教師請假規則」，每學年新增教師可休3天「身心調適假」，所需代課鐘點費由教育部及各地方政府共同補助；台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，近日接獲教師反映，台中市教育局另附但書，限教師須用完7天事假後請的身心調適假，代課費才有補助、可「公費排代」，否則代課費要教師自己出，與教育部規定不同，擺明刁難教師請假。

    教育部新修訂教師請假規則，增訂教師身心調適假，每學年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，學校不得拒絕，亦不得為其他不利處分；且身心調適假所遺課務代課鐘點費將由教育部及各地方政府共同補助，無須由教師負擔。

    林碩杰指出，現行教師請假規定是，教師一年有7天事假，7天內的事假不扣薪，但代課費教師自行負擔，超過7天事假則須扣薪，代課費公費排代。

    林碩杰說，一般教師並無公務員的特休假，已往學期中要請個事假或補休，除要自理代課費外，另常會面臨校長「關切」甚至刁難，基層老師關注的就是教師的身心調適假，如今好不容易盼到有3天的身心調適假，台中市卻另設計但書，要求必須先休完7天事假後，請休的身心調適假才享有公費排代，老師想請一天身心調適假調整狀態，反而得自掏腰包支付代課費，形同變相懲罰，對教師健康及權益毫無幫助。

    林碩杰指出，基層教師天天面對學生問題多元甚至投訴，職場壓力大，教育部為鼓勵教師適時紓壓、維持教學品質，新增身心調適假，盼台中政府應體諒基層、從寬處理身心調適假的公費排代，避免讓「身心調適假」淪為空談。

