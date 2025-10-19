頭前溪左岸6.5公里沒公廁 竹市府：生態保留區不增設

市議員蕭志潔接獲民眾反映，從武陵路往南寮方向6.5公里竟無公廁，導致運動民眾十分不便。（蕭志潔提供）

新竹市頭前溪左岸有公園綠地與自行車道等，是許多市民常去的休憩場所，市議員蕭志潔接獲民眾反映，從武陵路往南寮方向6.5公里竟無公廁，導致運動民眾十分不便，建議可於「溪埔子人工濕地公園」範圍內設置；市府回應左岸沿線已有6處廁所，「溪埔子人工濕地公園」屬生態保留區，暫不建議增設。

蕭志潔指出，新竹左岸景觀廁所自2020年起已陸續改造20座，位於壘球場、溪埔子人工溼地、柯子湖人工溼地、頭前溪橋下大廣場、櫻花大道區域等5處，可由左岸舊社、左岸前溪、左岸水源、左岸千甲等入口進入。

民眾反映，左岸從武陵路往南寮方向約有6.5公里沒公廁，非常不便，她在議會提案，要求新竹左岸於武陵路往南寮漁港方向增設公廁，日前與市府工務處公管中心人員前往舊社大橋至舊港大橋區段會勘，尋覓適合設置的地點，初步已達共識。她也已要求環保局增設休憩座椅，提供民眾駐停休息。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，已會同議員及相關單位實地會勘，評估適合設置公廁的地點，議員建議設於「溪埔子人工溼地公園」範圍內，屬環保局維護管理，由環保局依權責評估可行性。

環保局則表示，目前新竹左岸沿線已設置六處景觀廁所，分布於主要人為活動集中區段，可滿足多數民眾休憩需求；溪埔子人工溼地屬於生態緩衝區及生態保留區，為維護棲地完整及生態平衡，暫不建議增設公共設施。

