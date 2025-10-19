澎湖增開光復連假6加班機 10/22開放訂位

十月連續假期後，加上海運停航，澎湖空運一票難求。（記者劉禹慶攝）

10月中秋、國慶連假後，加上嘉義至澎湖海運10月12日後停航，澎湖空運就一票難求，立委楊曜服務處與澎湖縣政府協調不定期加班機，緊接而來的光復節連假，再度協調增開6航班加班機，希望避免重蹈國慶連假後，澎湖機場一早大排長龍的盛況。

立委楊曜服務處與澎湖縣政府為協助民眾順利返鄉赴台，除請交通部民用航空局協調各航空公司，加開光復節連假加班機外，並經彙整民眾機位需求，經與航空公司協調，由華信、立榮航空提供運能，增開6航班加班機，來回共提供840座位數，其中台北航線4航班ATR、高雄航線2航班ATR，並將於22日完成通知民眾。

民眾如收到電子郵件或簡訊及電話通知訂位後，請儘速於開票期限內逕洽航空公司銷售通路購票，逾期未開票之空位將直接開放民眾訂位。

澎湖縣政府加班機將於21日上午提送受理名單給航空公司協助訂位，以利民眾儘早規劃行程。尚有機位需求民眾請儘速於20日前上網登記。澎湖縣政府加班機（10月23日台灣出發往澎湖方向， 10月26日至10月27日澎湖出發回台灣方向），俟名單建置完成即開放通路銷售。提醒民眾提早訂位、注意開票期限及機票使用限制。

光復節連假，澎湖加班機時間表出爐。（記者劉禹慶翻攝）

