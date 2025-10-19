為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東「星空解說員」成軍 「暗空小鎮」變觀光金礦

    2025/10/19 09:59 記者蔡宗憲／屏東報導
    「流星夜光派對」，在佳樂水風景區熱鬧登場。（圖由屏縣府提供）

    「流星夜光派對」，在佳樂水風景區熱鬧登場。（圖由屏縣府提供）

    屏東縣府的「暗空小鎮」計畫，為在地星空旅遊注入新活力，近年屏東積極打造低光污染的觀星天堂，不只守護星辰的純淨，更培育本土觀星導覽人才，讓普通民眾化身「暗空引路人」，帶領大家走進宇宙奧秘。這次「2025屏東追星季」首發重頭戲「流星夜光派對」，在佳樂水風景區熱鬧登場，最大亮點就是隆重舉行的「星空解說員授證典禮」，象徵屏東從「觀星夢想到永續實踐」。

    今年星空解說員報名培訓超過160人，經過嚴格考核，65位初階與17位進階解說員順利過關，正式披上專業袍，成為屏東星空旅遊的生力軍。屏縣府交旅處指出，「暗空小鎮」計畫從幾年前啟動，屏東縣府砸重金改善光害、推廣環保觀星，成果豐碩到讓國際暗空組織都點頭讚許。如今，這波人才培育行動，更是把星空教育推向新高峰。

    這些新鮮出爐的解說員，從天文知識到導覽技巧，全都經過密集訓練，他們將散布在恆春半島各景點，帶領遊客辨識獵戶座流星雨的軌跡、講解銀河的傳說，甚至融入屏東專屬的星辰文化。縣長周春米說，「這些解說員不是在賣星星，而是在賣夢想！」這群「暗空先鋒」不僅能帶動星空導覽產業，還能強化環境教育，讓遊客邊追星邊學會珍惜夜空的寧靜。

    「2025屏東追星季」展開後，「星空市集」集結北中南近十個天文單位，民眾能透過專業望遠鏡直擊獵戶座流星，玩天文桌遊解謎宇宙，還能逛風域半島特色攤位，嚐屏東農特產、買文創小物、啜輕食飲品。「天文導覽觀星體驗」則由這些新解說員親自領軍，在流星劃空一刻，生動講解天象奧妙；「夜光藝術饗宴」更吸睛，夜光畫創作配上未來感街頭表演，視聽全開，彷彿墜入科幻星河。屏縣府交旅處強調，未來觀星活動不只科普，還融文化與觀光，展現屏東如何把「暗空」變成金礦。

    屏東縣府的「暗空小鎮」計畫，為在地星空旅遊注入新活力。（圖由屏縣府提供）

    屏東縣府的「暗空小鎮」計畫，為在地星空旅遊注入新活力。（圖由屏縣府提供）

